Una estrella marroquí en la agenda del París, ¡y el Barcelona está atento!

El marroquí Abdessamad Ezzalzouli, extremo del Real Betis, ha entrado en el radar del Paris Saint-Germain, que estudia su fichaje para suplir la larga ausencia del georgiano Khvicha Kvaratskhelia por lesión, en una operación que podría reportar al Barcelona unos ingresos cercanos a los 11 millones de euros.

El diario español "Sport", citando al periodista Ekrem Konur, señaló que Ezzalzouli es una de las opciones que baraja el club francés para reforzar su línea ofensiva durante el mercado de fichajes de invierno, después de que Kvaratskhelia sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta el final de la temporada.

A pesar del interés del Paris Saint-Germain en el extremo marroquí, el club estudia sus opciones con cautela, ante el elevado coste potencial de la operación, mientras el Barcelona vigila la evolución de las negociaciones, beneficiándose de haber conservado el 20% del valor de una futura reventa del jugador.

55 millones de euros, la condición del Betis

El Real Betis no parece dispuesto a desprenderse fácilmente de Ezzalzouli, después de haber fijado durante el pasado mercado de fichajes de verano la cantidad de 55 millones de euros para dejarlo salir, una cifra cercana al valor de la cláusula de rescisión de su contrato, que ronda los 60 millones de euros.

Ezzalzouli se había marchado del Barcelona al Betis en septiembre de 2023 por 7,5 millones de euros, conservando el club catalán el 20% de los ingresos de su futura venta.

En caso de cerrarse la operación por 55 millones de euros, el Barcelona recibiría unos 11 millones de euros, lo que convierte el futuro del extremo marroquí en objeto de un seguimiento especial dentro del club catalán.

Aston Villa y Newcastle

El interés del Paris Saint-Germain en Ezzalzouli no fue el primero, ya que el Aston Villa y el Newcastle United lo siguieron durante el pasado mercado de fichajes de verano y estudiaron la posibilidad de ficharlo, pero él prefirió continuar en el Real Betis, donde se convirtió en una pieza importante en los planes del entrenador Manuel Pellegrini.

Este interés llegó después de que el jugador firmara una temporada sólida, en la que anotó 15 goles y dio 13 asistencias en 43 partidos, antes de comenzar la temporada 2026-2027 con tres goles en 7 partidos de LaLiga y otro gol en dos partidos de la Liga de Campeones de Europa.