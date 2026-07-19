Borja Iglesias, delantero de España, ha criticado el fuerte aumento de los precios de las entradas para la final del Mundial 2026 contra Argentina.

Esta tarde España y Argentina disputarán la final en el estadio MetLife.

En una historia de Instagram, el jugador publicó los precios actuales y añadió: «Qué vergüenza», según el diario«AS».

Su mensaje llega tras agotarse las entradas oficiales de la FIFA y dispararse los precios de reventa.

Según StubHub, una de las mayores plataformas de reventa de Estados Unidos, la entrada más barata en las gradas superiores detrás de la portería costaba 7.125 euros, mientras que algunos asientos junto a la línea de banda llegaban a 83.639 euros.

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Según TickPick, recogido por Forbes, el precio medio de una entrada para la final ronda los 9.900 euros, lo que la convierte en la más cara de la historia, por encima de la Super Bowl (8.225 euros) y las finales de la NBA (5.513 euros).

El presidente de la Federación Española, Rafael Luzán, tildó la política de precios de «inaceptable», mientras que el expresidente Donald Trump admitió que le gustaría asistir, pero que «no pagaría esa cantidad» por una entrada.

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