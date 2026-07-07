Una estrella en la balanza... Las estadísticas le dan la espalda a Salah en la noche de la eliminación del Mundial

Mohamed Salah, capitán de Egipto, tuvo un rendimiento irregular en el partido de octavos del Mundial 2026 contra Argentina.

Egipto cayó 3-2 ante la campeona Argentina y quedó eliminado en octavos.

Fue titular y dio una asistencia a Zico en la segunda parte, pero el gol fue anulado tras revisar el VAR por una falta previa sobre Marwan Attia.

También intervino en el segundo tanto: condujo el balón, cedió a Haytham Hassan y este a Zico, quien definió en el área.

Intentó lanzar contraataques, pero se topó con una marca firme y sufrió varias entradas duras.

Según SofaScore, no realizó disparos a puerta, tocó el balón 42 veces, perdió la posesión en 12 ocasiones y lo recuperó 4 veces.

Completó 19 de 22 pases, incluido uno en profundidad, sin aportar nada en defensa.