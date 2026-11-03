Según informa el diario británico Mirror, el Bayern de Múnich ha puesto sus ojos en Junior Kroupi, del AFC Bournemouth. Pese a tener solo 20 años, ya se ha hecho un nombre en la Premier League como jugador capaz de desempeñar varias funciones.

Kroupi puede jugar como delantero centro, en ambas bandas y también de mediapunta. Con su fichaje, el conjunto muniqués cubriría así varias necesidades de una sola vez.

Kroupi no solo podría ejercer de suplente de Luis Díaz, algo que el propio Díaz había pedido incluso en verano, sino también sustituir inicialmente a los lesionados de larga duración Ismael Saibari (de tres a cuatro meses) y Serge Gnabry (dos meses). Además, Jamal Musiala ha sufrido repetidas bajas desde su terrible lesión en el Mundial de Clubes del verano de 2025. Cuando todos estén recuperados, Kroupi también ofrecería al entrenador Vincent Kompany otra alternativa a Harry Kane.

Max Eberl descarta fichajes en invierno, pero deja una puerta entreabierta

Antes de viajar el lunes a Madrid para disputar el partido de la Champions League a domicilio ante el Atlético de Madrid, el director deportivo Max Eberl volvió a insistir en que no hay fichajes previstos para el invierno, pese a la complicada situación de la plantilla. «De momento, no. Tenemos la plantilla que tenemos y estamos muy satisfechos con ella», afirmó. Aun así, el dirigente de 53 años dejó una pequeña puerta entreabierta. «Tenemos que examinar la situación detenidamente. Seguimos el mercado, lo estamos valorando, pero, por ahora, no hay planes precipitados», recalcó.

Según Sky , el Bayern quiere buscar un refuerzo para el ataque, a más tardar en verano, por lo que ya está sondeando el mercado de fichajes. Como era de esperar, el objetivo es un extremo izquierdo.

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¿El fichaje de Kroupi? Hay varios obstáculos

Es muy posible que, por su versatilidad, Kroupi se convierta en un objetivo prioritario en verano. Sin embargo, según el Mirror, el Bayern tendría que afrontar una fuerte competencia. El Arsenal FC y el PSG también estarían pensando ya en intentar su fichaje. Otro escollo podría ser la cantidad que exige el Bournemouth por su traspaso.

Cuando Kroupi fue vinculado con el Tottenham Hotspur en verano, se habló de 120 millones de euros como cifra de referencia. Una cantidad que, desde luego, el Bayern no pagará. El joven francés, que marcó 13 goles en 33 partidos de liga la pasada temporada, tiene contrato con los Cherries hasta 2030.

Esta temporada, en cambio, Kroupi apenas ha podido demostrar su calidad. Tras una prolongada lesión en el pie, solo ha disputado dos encuentros en los que jugó pocos minutos. El fin de semana aportó una asistencia en la victoria por 2-0 ante el Leeds United.