Una estrella del PSG se niega a renovar y su futuro se entrelaza con un fichaje del Real Madrid

Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain, ha decidido no renovar su contrato con el club, aunque esta decisión no significa necesariamente su salida del equipo durante el actual mercado de fichajes de verano, ya que su contrato actual se extiende por dos años más.

Barcola, de 23 años, había decidido esperar hasta el final de la Copa del Mundo antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

Tras varios meses de reflexión, ha zanjado su postura al no continuar las negociaciones con el Paris Saint-Germain sobre la renovación de su contrato, que en principio se extiende hasta 2028.

La decisión responde a motivos deportivos, pese a que la oferta presentada por el club parisino incluía un incremento económico cómodo, según el diarioL’Équipe francés.

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Barcola se ve a sí mismo como un jugador número 12, que a menudo participa en una de las bandas del campo, y ya no desea continuar en ese rol, sobre todo porque lo convirtió en suplente en la final de la Liga de Campeones de Europa en dos ocasiones.

Pero ¿significa la decisión de Barcola su salida automática este verano? Esa es la principal pregunta que responderán las próximas semanas. Cuatro clubes han mostrado su interés por el jugador: Liverpool, Arsenal, Bayern Munich y Chelsea, aunque el club londinense no entró dentro de las opciones que contaron con la aprobación de Barcola.

El jugador francés es consciente de que su futuro también se verá afectado por el movimiento del mercado de extremos en Europa, especialmente porque la maniobra del Real Madrid para fichar a Yan Diomandé, extremo del Leipzig, que representa el principal objetivo del Paris Saint-Germain, cambió los datos del mercado.

El Saint-Germain había alcanzado un acuerdo contractual con Diomandé hace varias semanas, lo que convierte la carrera por el fichaje del jugador marfileño en uno de los factores principales que podrían determinar si Barcola abandonará el club parisino este verano o si continuará en él hasta nuevo aviso.