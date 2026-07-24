Los clubes Al Nassr y Al Ittihad han entrado en una nueva batalla por el fichaje de una de las estrellas del Milan italiano durante el actual mercado de fichajes de verano.

El portal italiano "Calciomercato" señaló que Al Nassr y Al Ittihad han incluido al francés Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, en su lista de objetivos, con el fin de ficharlo durante el actual mercado de fichajes de verano.

El club turco Besiktas era el más cercano a hacerse con el jugador de 27 años durante las últimas horas, antes de que el dúo saudí entrara en escena.

Por su parte, el Milan no se opone a la idea de desprenderse de Youssouf Fofana, siempre y cuando obtenga una cantidad económica adecuada, no inferior a los 20 millones de euros, cifra que el club italiano busca aumentar tras la entrada del dúo saudí.

Al Nassr busca fichar a un centrocampista defensivo durante el actual mercado de fichajes de verano, para compensar la salida del croata Marcelo Brozovic tras el final de la temporada pasada, y ya se ha acercado al fichaje del portugués Samu Costa, del Real Mallorca.

En cambio, Al Ittihad busca a un jugador en la misma posición, para compensar la salida del brasileño Fabinho tras el final de la temporada pasada, y su nombre está vinculado a varios jugadores, entre los más destacados el marroquí Sofyan Amrabat, el egipcio Marwan Attia y el nigeriano Raphael Onyedika.

Fofana es considerado uno de los elementos destacados del Milan desde que se incorporó a sus filas procedente del Mónaco en el verano de 2024, y disputó con el club 36 partidos la temporada pasada, en los que marcó dos goles y dio 4 asistencias.