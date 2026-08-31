Una estrella del Liverpool se opone a la marcha de Gakpo al Manchester City

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, dejó clara su postura sobre la posibilidad de que su compañero y compatriota Cody Gakpo se marche a las filas del Manchester City, antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

Las negociaciones con el Manchester City continúan en torno a la posible transferencia de Gakpo, cuyo valor se estima en unos 80 millones de libras esterlinas.

El portal "The Athletic" señaló que el Manchester City se ha convertido en el destino preferido de Gakpo, después de que también hubiera despertado el interés del Tottenham Hotspur.

Con Bradley Barcola sometiéndose al reconocimiento médico en el Liverpool, como paso previo a completar su traspaso desde el Paris Saint-Germain, el Liverpool no permitirá la salida de Gakpo durante las próximas 48 horas, a menos que logre cerrar el fichaje de otro extremo antes del cierre del mercado.

Al ser preguntado Van Dijk sobre si quería que Gakpo se quedara, dijo a los periodistas tras el empate del Liverpool 2-2 con el Nottingham: "¿Qué crees? Es un jugador de máximo nivel. Creo que debemos conservar a los jugadores de calidad".

El defensa neerlandés continuó: "Veremos qué nos traen los próximos días. Quiero que se quede no solo porque es un jugador de máximo nivel, sino también porque es amigo mío. Es muy importante para nosotros".

Van Dijk mostró su entusiasmo ante la idea de que Barcola se incorpore a las filas del Liverpool, al considerar que el fichaje del internacional francés confirma que el club sigue siendo atractivo y capaz de atraer a los mejores jugadores.

Dijo: "Es un buen jugador y tiene velocidad. Recuerdo un gol que marcó ante el Chelsea en la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada. Si viene aquí, será recibido con los brazos abiertos".

Añadió: "No creo que haya ninguna duda de que un club como el Liverpool representa un destino muy atractivo para jugadores de gran nivel. Este es uno de los clubes más grandes del mundo. Todos sabemos que estamos atravesando, en cierta medida, una etapa de transición. O quieres formar parte de ella o no lo quieres".

Recalcó: "Añadir calidad a la plantilla del equipo siempre marca la diferencia. Veremos qué nos traen los próximos días. Después del martes, tenemos que luchar por todo sin ningún arrepentimiento".

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