¡Una estrella del Golfo de 27 años sorprende al Al Nassr saudí con una decisión impactante!

El Al Nassr saudí recibió un giro inesperado en el expediente del fichaje de Hammam Al Hammami, extremo del Al Shabab galardonado como mejor jugador de la Copa del Golfo 27, después de que informes de prensa revelaran que el jugador no ha definido su postura sobre la renovación de su contrato con su club, en medio de un clima de descontento por la manera en que la directiva del Al Shabab gestionó los intentos de su traspaso a las filas del "Al Alami".

Según reveló el programa "Al Muntasaf", Al Hammami mostró su molestia por el deseo de la directiva del Al Shabab de cerrar una operación de intercambio con el Al Nassr, que incluía el traspaso del portero Nawaf Al Aqidi al Al Shabab a cambio de que este último obtuviera los servicios del extremo saudí, algo que generó reservas en el jugador respecto a la forma en que se maneja su futuro.

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Al Hammami, de 22 años, cuenta con una situación contractual que le da la oportunidad de tomar una decisión importante sobre su futuro, ya que su contrato con el Al Shabab finaliza al término de la presente temporada y tiene derecho a entrar en el período libre el próximo mes de enero, pudiendo firmar con cualquier otro club sin necesidad de contar con la directiva de su club, para incorporarse a él tras la expiración de su contrato en verano.

Este giro llega después de que las acciones del jugador subieran de forma notable tras su brillante actuación con la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo 27, donde contribuyó a la conquista del título por parte de Arabia Saudí por cuarta vez en su historia, y recibió el premio al mejor jugador del torneo, convirtiéndose en una de las talentos locales más destacados que despiertan el interés de los grandes clubes.

El Al Nassr ya había mostrado interés en fichar a Al Hammami con anterioridad, ante su necesidad de reforzar sus opciones ofensivas con elementos saudíes jóvenes, pero el futuro de la operación sigue abierto, especialmente al no haber definido el jugador su postura sobre la renovación de su contrato y con los informes que hablaron de su malestar por la propuesta de intercambio entre ambos clubes.

En contrapartida, el Al Shabab afronta un reto importante para conservar a su talento, ya que la continuidad del estancamiento en las negociaciones de renovación podría abrirle la puerta a una salida gratuita al final de la temporada, con la posibilidad de que otros clubes entren en la línea de negociación durante el período libre.

Entre el deseo del Al Nassr de incorporar al jugador y su postura sobre la forma en que se ha gestionado el expediente de su traspaso, los próximos meses serán decisivos para determinar su siguiente destino, ya sea continuar en el Al Shabab o afrontar una nueva experiencia en la Liga Roshn.