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El Bayern de Múnich ha sufrido un nuevo golpe en su plantilla. El club anunció este domingo que su jugador austriaco Konrad Laimer sufre una lesión en el tobillo derecho que requiere una intervención quirúrgica, tras disputar el partido contra el Hamburgo, que terminó con empate sin goles el sábado en la Bundesliga.

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El club bávaro explicó en un comunicado oficial que Laimer sufre una luxación de uno de los tendones del tobillo derecho y que será sometido a una operación, por lo que estará de baja hasta nuevo aviso, sin que se haya fijado una fecha oficial para su regreso a los entrenamientos y a los partidos.

Por su parte, el diario alemán «Bild» informó de que el periodo de baja del jugador podría llegar a los tres meses, con la posibilidad de que se prolongue aún más, lo que supondría perderse una parte importante de la temporada si se confirma esa estimación.

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Laimer había entrado como suplente en el minuto 52 ante el Hamburgo, antes de abandonar el terreno de juego lesionado en el minuto 87 tras recibir una entrada en el pie.

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Su salida preocupó al cuerpo técnico encabezado por Vincent Kompany, que tras el encuentro señaló que la lesión no parecía tranquilizadora y explicó que el jugador no había podido seguir jugando ni caminar con normalidad.

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«No tiene buena pinta. Normalmente uno puede sobreponerse a una lesión así y seguir jugando, pero él (Laimer) no ha podido. Así que no es una buena señal. Pero hasta ahora no nos hemos quejado y no vamos a empezar a hacerlo ahora. Nuestras ambiciones siguen siendo las mismas», declaró el técnico belga.

En cambio, Kompany aclaró que la sustitución del joven Lennart Karl no se debió a una lesión y negó que el jugador tuviera algún problema físico: «Lennart no estaba lesionado. El plan, desde el principio, era que hoy no volviera a jugar los 90 minutos completos. No debemos olvidar que este jugador todavía tiene 18 años».

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Las desgracias nunca vienen solas para el Bayern de Múnich

La lesión de Laimer llega en un momento muy complicado para el Bayern, que ya sufre bajas importantes en su plantilla.

El campeón de la Bundesliga no puede contar con varios de sus jugadores, entre ellos el portero Manuel Neuer, el delantero Harry Kane y Jamal Musiala, además de otros nombres, lo que reduce aún más las opciones de Kompany de cara a las próximas semanas.

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La ausencia de Laimer supone una pérdida importante para el equipo, dada su capacidad para jugar en más de una posición: el técnico belga confía en él principalmente como lateral derecho, aunque su posición natural es la de centrocampista defensivo.

El futbolista austriaco llegó al Bayern de Múnich en el verano de 2023 procedente del Leipzig, como agente libre, después de pasar seis temporadas en el club sajón.

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Con la camiseta del Leipzig, Laimer disputó 190 partidos oficiales, en los que marcó 15 goles, y conquistó la Copa de Alemania en dos ocasiones, en 2022 y 2023.

Desde su llegada a Múnich, Laimer se ha convertido en una de las piezas importantes de la plantilla gracias a su flexibilidad táctica y a su capacidad para desempeñar más de un papel, hasta el punto de que el club renovó su contrato hasta 2029, una muestra de su importancia dentro del proyecto del gigante bávaro.

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Esta nueva lesión plantea un reto añadido al Bayern, sobre todo porque Laimer era una de las soluciones a las que recurría Kompany para suplir las bajas en varias posiciones, mientras el club sigue de cerca la evolución de la recuperación del jugador tras la operación, con la esperanza de que regrese lo antes posible.