Una estrella del Barcelona le da una mala noticia a Lewandowski antes del partido contra el Atlético de Madrid

Ferran Torres silenció a los críticos con dos goles en la victoria del Barça 4-1 sobre el Espanyol en el derbi catalán de la jornada 31 de La Liga.

Antes del duelo del martes contra el Atlético en la vuelta de cuartos de la Champions, Torres eligió el momento ideal para romper su sequía goleadora, según Mundo Deportivo.

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Torres no marcaba desde el 31 de enero ante el Elche, también en La Liga.

El delantero del Barça celebró un tercer gol ante el Espanyol tras rematar de cabeza un centro de Eric García, aunque el árbitro y el VAR lo anularon por un fuera de juego de milímetros.

Gesto de reproche

Tras marcar, Ferran se reivindicó: movió las yemas, cerró las manos y las abrió, reprochando a quienes hablaron de su sequía. En los últimos dos meses y medio había jugado 13 partidos sin anotar.

Estos dos tantos son los goles 17 y 18 del curso, 14 de ellos en La Liga, y le sitúan quinto en la lista de máximos anotadores, a un tanto de Lamine Yamal. Supera así los 12 goles de su compañero Robert Lewandowski.

Con estos tantos, alcanzó 18 dianas en 201 partidos con el Barça, tras haber cumplido el encuentro 200 ante el Atlético en la Champions.

Parecía que Lewandowski sería titular en la vuelta contra el Atlético, pero Ferran Torres, tras su gran actuación en el derbi catalán, aspira a la titularidad, según «Mundo Deportivo».

El polaco fue titular en la ida, pero Hansi Flick lo reemplazó tras la expulsión de Pau Cubarsi justo antes del descanso; el partido acabó 2-0 a favor del Atlético.