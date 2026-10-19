Una estrella del Barcelona entra en la agenda de un gigante italiano

El futuro del francés Jules Koundé, estrella del Barcelona, ha vuelto a despertar el interés de algunos de los grandes clubes europeos.

El diario Sport, citando a Calciomercato, informó de que el Milan es el último club en sumarse a la lista de equipos que quieren fichar a Koundé.

El Milan busca en el mercado de fichajes un defensa de altísimo nivel, y ha incluido al jugador del Barcelona entre los nombres que estudia para reforzar su línea defensiva.

La situación de Koundé en el Barcelona ha cambiado respecto a las temporadas anteriores. El defensa francés ya no es un titular indiscutible en los planes del técnico Hansi Flick, algo que no ha pasado desapercibido para los grandes clubes europeos.

Y aunque ha empezado a recuperar progresivamente su sitio y a aumentar sus participaciones con el conjunto catalán desde el último parón internacional, su condición de futbolista imprescindible ya no es la que era.

Por su parte, el Barcelona no ve necesario desprenderse del jugador, pero tampoco cerrará la puerta a una operación que genere un importante rédito económico. Una oferta económica elevada podría abrir la puerta a iniciar negociaciones, especialmente ante las necesidades financieras del club y la posibilidad de obtener ingresos por la venta de un futbolista con un prestigioso estatus internacional.

El Milan no afronta esta competencia en solitario. El Chelsea, que ya intentó fichar a Koundé antes de su traspaso al Barcelona, sigue de cerca su situación.

También el Bayern Múnich observa con interés los movimientos en torno al internacional francés. Ambos clubes esperan a que surja una oportunidad adecuada en el mercado de fichajes.

Sin embargo, existe un obstáculo importante para todos los clubes interesados en su fichaje: la voluntad del propio jugador. Koundé no ha manifestado en ningún momento su deseo de abandonar el Barcelona y sigue comprometido con el proyecto del club catalán.

A ello se añade que su contrato se extiende hasta junio de 2030, lo que significa que el club no está obligado a precipitarse a negociar su salida.

De hecho, las prioridades de la directiva del Barcelona son distintas en estos momentos. Si el club se viera obligado a cerrar una venta importante para obtener ingresos económicos, la dirección deportiva estudiaría la salida de Alejandro Balde antes de plantearse desprenderse de Koundé.

Por ahora, el interés del Milan se suma al de varios otros grandes clubes europeos, pero el asunto todavía no ha llegado a la fase de movimientos concretos para cerrar la operación.



