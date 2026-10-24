El futuro de Alejandro Baldé, estrella del Barcelona, ha vuelto al centro del debate, después de que perdiera parte de su protagonismo en los planes del entrenador Hansi Flick durante la presente temporada.

El diario Sport informó de que Jorge Mendes, agente de Baldé, trabaja actualmente en explorar diferentes opciones para encontrar un nuevo destino al jugador, y entre las alternativas que han surgido en las últimas horas aparece un destino en Italia.

Según lo informado por el diario italiano Il Messaggero, Mendes ofreció los servicios de Baldé a la Roma, que estudia la posibilidad de ficharlo durante el próximo mercado invernal de fichajes.

La Roma, dirigida por Gian Piero Gasperini, busca reforzar la posición de lateral izquierdo y considera que Baldé podría encajar con sus necesidades técnicas.





La fórmula que se está estudiando consiste en una cesión del jugador hasta el final de la presente temporada, con una cláusula que otorgaría al club italiano una opción de compra.

Esta operación permitiría a la Roma incorporar al jugador sin necesidad de desembolsar una gran cantidad de dinero de inmediato, mientras que el Barcelona conservaría la posibilidad de obtener un importante rédito económico con su venta durante el próximo mercado de fichajes estival.

No es la primera vez que el nombre de Baldé se vincula a un traspaso a la liga italiana. La Juventus también mostró su interés por el jugador hace algunas semanas.

De hecho, el diario Sport reveló a finales del pasado septiembre que la Juventus estudiaba la posibilidad de fichar a Baldé en calidad de cesión, con opción de compra, aunque la valoración económica fijada por el Barcelona para el jugador, de cerca de 50 millones de euros, supuso un gran obstáculo para cerrar la operación.



