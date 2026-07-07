Una estrella del Arsenal está a punto de marcharse... y Arteta planea tres fichajes espectaculares

El Arsenal ha vivido una semana intensa en el mercado de fichajes: estuvo a punto de perder a uno de sus principales jugadores ofensivos y falló en la carrera por fichar a una de las mayores promesas del fútbol inglés. Pese a las complicaciones financieras, el club londinense sigue buscando fichajes de renombre.

El Arsenal ha acordado con el Beşiktaş turco el traspaso del extremo belga Leandro Trossard este verano. Según «The Athletic», el club pagará 18 millones de euros más 2 millones en variables por su rendimiento.

El jugador negocia aún sus condiciones con el club turco, por lo que la operación no se cerrará hasta después del Mundial.

Además, el club londinense perdió la puja por Jérémie Mounja, joya del Leicester City, tras el movimiento del Manchester City, que lo fichó por 12,5 millones de libras más un porcentaje de una futura venta.

El Arsenal parecía el favorito, pero Enzo Maresca, nuevo técnico del City, convenció al jugador al aprovechar su relación previa en el Leicester.

Munga cumple esta semana 17 años, por lo que ya puede firmar su primer contrato profesional. Aunque estaba abierto a fichar por ambos equipos, se decantó por el City, mientras que el Arsenal renunció al considerar que el coste superaba su valoración.

¿Quiénes son los objetivos del Arsenal en el mercado de fichajes?

El Arsenal sigue buscando refuerzos ofensivos antes del inicio de la temporada, y Morgan Rogers, del Aston Villa, sigue siendo el principal objetivo de la directiva.

También valoran fichar a Bradley Barcola, extremo del PSG.

No obstante, cerrar cualquiera de estas dos operaciones no será fácil, pues ambos clubes piden más de 100 millones de libras por sus jugadores.

En el centro del campo, el brasileño Bruno Guimarães sigue en la mira, pero el Newcastle insiste en que no está en venta tras las salidas de Anthony Gordon y Sandro Tonali, según «The Athletic».

¿Quiénes podrían marcharse?

El portero español Kepa Arrizabalaga interesa a clubes de Italia y España, y su cláusula de rescisión, fijada en 5 millones de libras, facilita su salida.

Además, se han desmentido los rumores que apuntaban a que el capitán, Martin Ødegaard, había acordado fichar por la liga turca tras la salida de Trossard.

El jugador está centrado en la selección de Noruega, se siente a gusto en el Arsenal y no contempla marcharse.