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Around FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Una estrella del Al-Hilal y tres árabes... Los cinco peores jugadores del Mundial de 2026

Senegal vs Irak
Senegal
Irak
World Cup
Túnez vs Holanda
Túnez
Holanda
Uruguay vs España
Uruguay
España
K. Koulibaly
Z. Tahseen
E. Skhiri
I. Gharbi
F. Muslera
Senegal
Irak
Canadá
Túnez
Países Bajos
EE. UU.
Uruguay
España
México

El Mundial ha mostrado un bajo rendimiento de algunos jugadores.

Los informes estadísticos han revelado los cinco peores jugadores del Mundial 2026 hasta ahora, al inicio de la tercera jornada de grupos.

La tercera jornada de la fase de grupos arrancó con los partidos Catar-Bosnia y Canadá-Suiza.

Según «WhoScored», el peor valorado tras las dos primeras jornadas es el portero uruguayo Fernando Muslera, con un 5,11 sobre 10.

Le sigue el defensa senegalés Kalidou Koulibaly (5,15) y, después, el iraquí Zaid Tahseen (5,18).

Los puestos cuarto y quinto fueron para los tunecinos Elías Sakheri (5,22) e Ismail Gharbi (5,37).

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