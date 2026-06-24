Una estrella del Al-Hilal y tres árabes... Los cinco peores jugadores del Mundial de 2026

Los informes estadísticos han revelado los cinco peores jugadores del Mundial 2026 hasta ahora, al inicio de la tercera jornada de grupos.

La tercera jornada de la fase de grupos arrancó con los partidos Catar-Bosnia y Canadá-Suiza.

Según «WhoScored», el peor valorado tras las dos primeras jornadas es el portero uruguayo Fernando Muslera, con un 5,11 sobre 10.

Le sigue el defensa senegalés Kalidou Koulibaly (5,15) y, después, el iraquí Zaid Tahseen (5,18).

Los puestos cuarto y quinto fueron para los tunecinos Elías Sakheri (5,22) e Ismail Gharbi (5,37).