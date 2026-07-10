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Abdelmawgood Samir

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Una estrella de la selección egipcia se acerca a Europa tras su brillante actuación en el Mundial

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H. Abdelmaguid
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¿Quién es?

Hossam Abdel-Majeed, defensa de 25 años del Zamalek, fichará por el Ludogorets búlgaro por 1,5 millones de euros. La operación se enmarca en los esfuerzos de Egipto por llevar a sus estrellas al fútbol europeo tras el histórico Mundial 2026.

Según el periodista Hani Hatout, el contrato durará tres años e incluye cláusulas que garantizan 300 000 euros al Zamalek si el club búlgaro alcanza la fase de grupos de la Liga de Campeones o 100 000 euros si llega a la de la Liga Europa.

El Zamalek, campeón de la Liga egipcia pese a su grave crisis financiera, retendrá el 20 % de cualquier traspaso futuro que supere los 4 millones de euros.

Abdel-Majeed fue clave como suplente en el Mundial, donde marcó el penalti que eliminó a Australia en la ronda de 32, contribuyendo a que Egipto alcanzara por primera vez los octavos de final.

La operación forma parte de la estrategia egipcia de exportar jóvenes talentos a Europa, tras disputar el torneo con solo cuatro jugadores en el Viejo Continente: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Haytham Hassan e Ibrahim Adel, mientras que Mostafa Mohamed se quedó fuera de la convocatoria.

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