El Barcelona continúa monitorizando los talentos capaces de reforzar sus filas, después de que el suizo Johan Manzambi, jugador del Aston Villa, entrara en el radar de intereses del club catalán, en vista de su destacado brillo durante el último periodo en la Premier League.

Según el diario español "Sport", el Barcelona no cierra la puerta a las oportunidades disponibles en el mercado de fichajes, incluso en las posiciones que parecen completas en teoría.

Rodri, el centrocampista, encarna el ejemplo más reciente de ello, ya que el mediocampo del conjunto catalán no parecía necesitar refuerzos, al disponer de Pedri, De Jong, Gavi, Bernal, Dani Olmo y Fermín López, que cuentan con la calidad suficiente para ocupar el once titular o desempeñar un papel importante dentro de la política de rotaciones.

Pero la aparición de una oportunidad adecuada impone la necesidad de aprovecharla, que es lo que ocurrió con Rodri, después de que Deco se moviera para cerrar el traspaso, pasando el jugador a vestir el dorsal número 16.

Y podría repetirse el mismo escenario con Johan Manzambi, el centrocampista suizo que defiende los colores del Aston Villa bajo las órdenes de Unai Emery, tras deslumbrar a sus rivales y a los seguidores de la Premier League.

El jugador, que viste el dorsal número 44, anotó tres goles y dio dos asistencias en los últimos cuatro partidos que ha disputado, después de recuperarse definitivamente de los dolores de rodilla que lo acompañaron desde el Mundial.

Sin embargo, los niveles excepcionales que ofrece Manzambi comenzaron mucho antes. Tras una temporada destacada con su anterior equipo, el Friburgo, en la que marcó siete goles y repartió otras nueve asistencias, además de ser elegido mejor jugador joven de la Europa League, participó en el Mundial, donde fue considerado uno de los descubrimientos más notables del torneo, después de anotar tres goles y dar dos asistencias con la camiseta de la selección de Suiza, antes de sentir dolores en la rodilla que le privaron de participar en el enfrentamiento ante Argentina y lo alejaron del inicio de la temporada.

El Aston Villa acordó con el Friburgo el traspaso del centrocampista suizo, capaz de desempeñar múltiples roles en diferentes posiciones del campo, por 60 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club inglés bajo la dirección de Unai Emery.

Y con los grandes niveles que el jugador ha ofrecido durante los últimos meses, comenzó a atraer el interés de varios clubes.

Graeme Bailey, periodista del sitio "TEAMtalk", mencionó el nombre del Barcelona entre los clubes interesados en su incorporación, junto al Liverpool y el Bayern Munich.

La dirección deportiva del Barcelona, encabezada por Deco, sigue la evolución del jugador de 21 años, como una opción potencial para reforzar al equipo durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Y la importancia de este movimiento podría aumentar si uno de los jugadores del equipo se marcha primero, especialmente porque convencer al club inglés de desprenderse de su joven talento no será una tarea sencilla.

Se espera que la contrapartida económica constituya el mayor obstáculo ante cualquier club que desee hacerse con sus servicios.