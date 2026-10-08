Una estrella de la NBA se une al grupo de accionistas del Atlético de Madrid

La estrella de la NBA Shai Gilgeous-Alexander se ha unido al grupo de accionistas del Atlético de Madrid, según anunciaron el club y el jugador de baloncesto en un comunicado.

Gilgeous-Alexander fue nombrado MVP de la liga estadounidense de baloncesto NBA en las dos últimas temporadas. El base es además, entre otras cosas, cuatro veces All-Star de la NBA y el año pasado fue campeón con sus Oklahoma City Thunder.

Gilgeous-Alexander, ahora de 28 años, creció en Toronto y, tras una temporada en la Universidad de Kentucky, llegó a los Los Angeles Clippers a través del draft de la NBA. Al año siguiente (2019) dio el salto a OKC.

En marzo de 2026 batió uno de los récords más longevos de la historia de la NBA. Gilgeous-Alexander anotó al menos 20 puntos en 127 partidos consecutivos. Con ello superó el récord de la leyenda Wilt Chamberlain, que lo logró en 126 encuentros seguidos.

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También igualó un récord de Chamberlain y Michael Jordan al promediar al menos 30 puntos por partido con un porcentaje de tiro de al menos el cincuenta por ciento durante cuatro temporadas consecutivas.

«Estoy encantado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid», escribe el canadiense. «Es un club con una larga historia en la cima del fútbol europeo, y estoy agradecido por la oportunidad de formar parte de su futuro».

Mientras tanto, el Atlético se centra en la reanudación de LaLiga. Los Colchoneros visitan el sábado al Deportivo Alavés. El equipo del técnico Diego Simeone ha comenzado la temporada bastante bien, con dieciséis puntos tras siete partidos. Cinco menos que el líder impecable, el FC Barcelona.



