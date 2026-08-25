Eso es lo que informa Sky. Según esa información, el delantero bosnio quiere volver a hacerse un hueco en los suabos la próxima temporada, aunque han fichado a Dzenan Pejcinovic, procedente del VfL Wolfsburgo, como nuevo competidor para él. Demirovic se siente muy a gusto tanto en el equipo como en la ciudad, por lo que quiere quedarse.

Según el informe, Galatasaray había presentado al atacante una oferta lucrativa: en tres años en Estambul, el bosnio habría podido ganar en total más de 15 millones de euros netos. Como precio de traspaso, se hablaba de 20 millones de euros para el VfB, repartidos en 18 millones de euros fijos y dos millones de euros en bonus. Sin embargo, los dos clubes no pudieron ponerse de acuerdo sobre las modalidades exactas, por lo que Demirovic habría pisado el freno e informado al VfB de que no quería marcharse.

Solo una oferta extraordinaria podría reactivar el asunto del traspaso de Demirovic antes de que expire el plazo de fichajes, pero por el momento no se espera algo así. Además de Pejcinovic, entre los competidores de Demirovic en el ataque del Stuttgart también figuran el delantero de la DFB Deniz Undav y Jeremy Arevalo.

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Demirovic, que en categorías inferiores jugó, entre otros, para el HSV y el RB Leipzig, había llegado hace dos años a los suabos procedente del FC Augsburgo por 23 millones de euros. La pasada temporada sumó 16 participaciones de gol en 25 partidos de la Bundesliga, lo que también le valió el billete para el Mundial. Bosnia cayó ante el coanfitrión Estados Unidos en los dieciseisavos de final. En el torneo, Demirovic solo se perdió cuatro minutos en los cuatro partidos de su selección.