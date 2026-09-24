La Premier League anunció oficialmente este jueves la lista de los ocho candidatos al premio al mejor jugador del mes "EA SPORTS Player of the Month" correspondiente a septiembre de 2026, en la que figura el argelino Mohamed Bachir Belloumi, extremo del Hull City.

Belloumi compite por el galardón junto a Jayden Bogle (Leeds United), Pascal Groß (Brighton), Alexander Isak y Jeremie Frimpong (Liverpool), Charalampos Kostoulas (Brighton), Kevin Schade (Brentford) y Antoine Semenyo (Manchester City).

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El extremo argelino, de 24 años, disputó los tres partidos del Hull City durante el mes de septiembre, en los que marcó dos goles y dio una asistencia.

La actuación más destacada de Belloumi llegó ante el Chelsea en el estadio de Stamford Bridge, cuando anotó dos goles en apenas 6 minutos para llevar al Hull City al empate (2-2) tras ir por detrás en el marcador.

Belloumi también asistió en el gol de Mohamed Ali Cho en el duelo ante el Newcastle United, que terminó con derrota del Hull City por (2-1).

El sitio oficial de la Premier League elogió la actuación de Belloumi, señalando que fue "una amenaza constante por su velocidad y su actividad permanente", y que, además de sus aportaciones ofensivas, contribuyó al sólido registro defensivo de su equipo.

La votación de la afición continúa hasta las 12:00 del mediodía, hora británica, del lunes 28 de septiembre de 2026 a través del sitio "EA SPORTS", y los votos de la afición se sumarán a la valoración de un panel de expertos para determinar al ganador, que se anunciará la próxima semana.

Belloumi, hijo de la leyenda argelina Lakhdar Belloumi, disputa su primera temporada en la Premier League, tras contribuir al ascenso del Hull City desde la Championship inglesa a través del play-off la temporada pasada.



