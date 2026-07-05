Una estadística que hace sudar frío a los compañeros de Vinícius: Noruega es la bestia negra de Brasil

Esta tarde de domingo, Brasil y Noruega se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el estadio MetLife de Nueva York. Sobre el papel, el duelo parece desigual: la pentacampeona, con 212 millones de habitantes, frente a una nación de apenas 5,5 millones que regresa a la cita tras 28 años.

Aun así, Brasil llega con cierto complejo: Noruega es la única selección a la que la “Seleção” nunca ha vencido, según RMC.

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El periodista noruego Stephen Starnarsen, de VG, lo resume así: «¡Lo gritamos al mundo! Somos el único país que nunca ha perdido contra Brasil y estamos muy orgullosos».

Y añadió riendo: «El partido de 1998, cuando Noruega venció 2-1 a Brasil en la fase de grupos del Mundial de Francia, sigue siendo el mayor acontecimiento deportivo de la historia de Noruega. Las generaciones posteriores nunca han vivido un entusiasmo colectivo semejante. Estaba escrito en las estrellas que volveríamos a enfrentarnos a los brasileños».

Los números lo confirman: se han enfrentado cuatro veces, con dos triunfos noruegos, el más destacado en ese Mundial. y el otro en un amistoso de 1997 por 4-2; los otros dos duelos, en 1986 y 2006, terminaron en empate, así que Noruega sigue siendo la única selección que no ha perdido contra Brasil.

Por su parte, Pedro Passan, periodista de la cadena brasileña TV Globo, comentó: «Respetamos a Noruega, y debemos respetarla porque nunca la hemos derrotado. Brasil no ha tenido suerte frente a esta selección, por eso la gente está preocupada. Además, tienen un equipo muy bueno y destacan por varios puntos fuertes que nosotros no tenemos».

Morilo Pereira, de ESPN, añadió: «Nunca nos sentimos del todo seguros con esta selección. Puede ganar a cualquier rival, pero también es capaz de perder ante cualquier equipo. Noruega cuenta con jugadores que nosotros no tenemos; Brasil no tiene a Haaland ni a Odegaard».

A esto se suma la incertidumbre sobre Neymar, la recuperación de Rafinha y la ausencia de Lucas Paquetá, por lo que Brasil depende en gran medida de Vinicius Junior.