Una estadística impactante pone en evidencia al Real Madrid frente al Bayern de Múnich

El Real Madrid perdió 2-1 en casa ante el Bayern de Múnich el martes en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

El Bayern pudo ganar por más, pero falló varias ocasiones claras en la recta final.

La vuelta se jugará el miércoles en el Allianz Arena; el ganador se medirá al vencedor del Liverpool-París Saint-Germain.

El diario catalán Mundo Deportivo publicó estadísticas que reflejan la ineficacia madridista.

El periódico afirmó: «El Real Madrid recorrió 101,9 km, por los 110,9 km del Bayern. Es decir, nueve kilómetros menos, lo que refleja un rendimiento flojo frente a los 113,7 y 114,5 km que cubrió ante el Manchester City en octavos.

A nivel individual, Fede Valverde lideró al Madrid con 10,05 km, pero cinco rivales corrieron más: Pavlović (11,80), Kimmich (11,76), Ulis (10,66), Luis Díaz (10,39) y Stanisić (10,09).

Y concluyó: «Una gran diferencia que demuestra que el Real Madrid perdió en el marcador y también físicamente frente al Bayern, que dio un paso de gigante hacia las semifinales».