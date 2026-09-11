Una escena que asustó al Liverpool: Iraola revela la naturaleza de la lesión de Barcola

El Liverpool recibió un fuerte impulso antes de enfrentarse al Fulham en la Premier League, después de confirmarse que el francés Bradley Barcola no sufrió una lesión grave, tras retirarse del partido ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones el miércoles, después de cerca de una hora de juego a causa de dolores musculares.

Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, explicó durante la rueda de prensa que ofreció el viernes que Barcola solo sufrió calambres musculares, y aseguró que el jugador será sometido a una última evaluación tras el entrenamiento, aunque se espera que esté disponible para jugar ante el Fulham si todo transcurre con normalidad.

Iraola declaró: "Barcola solo sufrió calambres musculares. Necesitamos evaluar la situación hoy, pero no hay lesión. Se espera que esté disponible para jugar si todo va bien".

La primera participación de Barcola con el Liverpool en la Liga de Campeones estuvo a punto de convertirse en una noche difícil, después de que el jugador, que se incorporó al equipo durante el verano en una operación cuyo valor superó los 140 millones de euros, se viera obligado a abandonar el campo ante el Atlético de Madrid, antes de que se comprobara que no se trataba más que de calambres musculares.

En otro orden de cosas, Iraola reveló las últimas novedades sobre el estado del francés Hugo Ekitike, que continúa recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles derecho que sufrió el pasado abril durante el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El entrenador señaló la posibilidad de que Ekitike regrese el próximo enero, aunque subrayó que hablar de una fecha concreta todavía es prematuro, mientras el jugador continúa con su programa de rehabilitación, y aclaró que su inscripción en la lista europea del Liverpool sería un indicio de que existe la posibilidad de contar con sus servicios en las últimas fases de la fase de grupos.

El Liverpool concluye su recorrido en la fase de liga de la Liga de Campeones con un enfrentamiento ante el Inter de Milán fuera de casa el 19 de enero, antes de recibir al Lens en la última jornada el 27 de enero.