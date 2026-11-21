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Varios informes de prensa han revelado el motivo de la celebración del brasileño Wenderson Galeno, extremo del Al Ahli, tras el gol que marcó en el clásico ante su eterno rival, el Al Nassr.

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El Al Ahli venció 3-1 al Al Nassr en el partido que ambos disputaron ayer viernes por la noche en el estadio Alinma de Yeda, correspondiente a un encuentro aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

El encuentro estuvo marcado por el brillo de Galeno, que firmó el tercer gol en el primer minuto del añadido de la primera parte con un potente disparo desde fuera del área que el brasileño Bento, portero del Al Nassr, no logró detener.

Nada más marcar, el extremo brasileño se dirigió a la banda señalándose la rodilla, en una celebración cuyo verdadero significado algunos no entendieron, hasta que el diario saudí «Al Riyadiyah» lo desveló.

La historia detrás de esta celebración se remonta al pasado 29 de abril, cuando el Al Nassr derrotó 2-0 al Al Ahli en la Liga Roshn saudí, un partido que dejó al Al Ahli prácticamente fuera de la pelea.

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En aquel encuentro, Galeno sufrió una fuerte lesión en la rodilla tras chocar con su compatriota Bento: cayó al suelo dolorido y abandonó el campo en camilla.

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Lo llamativo fue lo que hizo la cuenta oficial del Al Nassr en Instagram tras el partido: publicó un vídeo del momento en que el extremo brasileño se lesionó, acompañado del mensaje: «Sube el volumen y vive el momento con nosotros».

La situación enfureció a Galeno, que respondió preguntando por qué se había publicado ese vídeo y si su lesión había alegrado al Al Nassr, antes de compartir un gol que él mismo había marcado al conjunto saudí, con un comentario sarcástico: «Entiendo vuestro enfado, por supuesto. Lo siento».

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Según el diario saudí, este episodio fue el principal motivo de la manera en que Galeno celebró su gol, señalándose la rodilla.

Cabe recordar que el tanto fue una repetición de los disparos decisivos con los que Galeno ha ayudado al Al Ahli a resolver algunos partidos importantes, sobre todo en la Liga de Campeones Élite de la AFC.

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Nadie puede olvidar el gol del astro brasileño ante el japonés Kawasaki Frontale en la final de la Liga de Campeones Élite de la AFC 2025, que encarriló la victoria del Al Ahli por 2-0 y la conquista del título por primera vez en su historia.

Galeno repitió sus disparos decisivos en la edición de la pasada temporada, con un gol en la victoria ante el malasio Johor Darul Ta'zim en cuartos de final y otro en el triunfo sobre el japonés Vissel Kobe en semifinales.

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Esos disparos fueron determinantes para llevar al Al Ahli a la final de la Liga de Campeones Élite de la AFC 2026, donde se proclamó campeón por segunda vez consecutiva tras vencer al japonés Machida Zelvia en la final con un gol de Firas Al Buraikan.

Más allá del gol y su celebración, Galeno protagonizó otra polémica por una de las acciones del partido, en la que algunos pidieron su expulsión .

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La jugada se produjo en el minuto 61, cuando Abdullah Al Hamdan, delantero del Al Nassr, entró con dureza al brasileño Roger Ibañez, defensa del Al Ahli, y acto seguido Galeno le respondió con la misma contundencia.

El árbitro argentino Facundo Tello mostró tarjeta amarilla tanto a Al Hamdan como a Galeno por sus entradas violentas, una decisión con la que no estuvo de acuerdo el exárbitro egipcio Mohamed Kamal Risha.

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«El jugador brasileño (Galeno) debió ser expulsado con roja directa, porque entró con la suela, empleando una fuerza excesiva sobre la pierna de Al Hamdan y sin disputar el balón», afirmó Risha en declaraciones al diario saudí «Al Riyadiyah».

Y añadió: «(El árbitro) se limitó a mostrarle la amarilla a Galeno, y a Al Hamdan le enseñó una amarilla merecida por una entrada sobre Roger Ibañez segundos antes. Si Tello hubiera pitado tras la primera falta, Galeno no habría cometido la segunda».

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Si esta opinión fuera acertada, podría decirse que el árbitro argentino influyó en el resultado del partido, sobre todo porque el marcador reflejaba un empate 1-1 antes de que el Al Ahli lograra marcar dos goles con los que se llevó el clásico.