Una emergencia complica los planes de Argentina ante los Faraones

La selección argentina se prepara para enfrentar a Egipto mañana martes en los octavos de final del Mundial, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Según TyC Sports, el vuelo de Miami a Atlanta se retrasó más de 15 minutos por lluvia intensa y tormenta eléctrica.

El vuelo, de una hora y 40 minutos, despegó con más de 15 minutos de retraso, lo que afectó al programa del equipo.

Tras aterrizar, el plantel viajó 30 minutos hasta el hotel y llegó cerca de la medianoche, hora argentina.

El cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, podría modificar la hora del entrenamiento para que los jugadores descansen más.