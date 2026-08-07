El expediente del nuevo director técnico de la selección de Argelia vivió una vertiginosa evolución en las últimas horas, después de que las conclusiones de la reunión de la Comisión Técnica Nacional dependiente de la Federación Argelina de Fútbol revelaran fuertes indicios de que la identidad del próximo entrenador está prácticamente decidida, con el español Félix Sánchez cada vez más cerca de suceder al suizo Vladimir Petkovic, pese a la gran polémica que rodea esta elección.

El diario argelino "El Khabar" señaló que el ambiente de la reunión de la Comisión Técnica Nacional dejó entrever que el debate ya no giraba en torno a la identidad del nuevo entrenador, sino que había pasado a la fase de completar los trámites de su nombramiento.

Según lo tratado durante la reunión, el trío formado por Ali Meçabih, director técnico nacional; Rabah Saâdane, coordinador de la Comisión Técnica Nacional; y Karim Kaced, miembro de la Dirección Técnica Nacional, envió señales claras de que la elección había recaído desde el principio en el español Félix Sánchez.

Durante su exposición, los responsables se centraron en la excelencia de la escuela española de entrenamiento, subrayando al mismo tiempo que al próximo técnico no se le exigirá aplicar el estilo "tiki-taka", sino presentar una filosofía que se adapte a las capacidades de la selección argelina y a las características de sus jugadores.

En cambio, dio la impresión de que el resto de nombres que integraban la lista reducida no eran más que opciones formales sometidas a estudio, entre ellas el portugués Roberto Martínez, el belga Tom Saintfiet y el neerlandés Frank de Boer, además del español Rafael Benítez, de quien las conversaciones apuntaron que puso como condición llevar consigo a su cuerpo técnico completo, compuesto por 11 personas, algo que no obtuvo la aprobación de la Federación Argelina.

Antar Yahia será el nexo de unión

Durante la reunión también se abordó la cuestión del idioma y la posibilidad de que surjan dificultades de comunicación dentro de la selección si se contrata a un entrenador español.

Sin embargo, Ali Meçabih, Rabah Saâdane y Karim Kaced aseguraron que este punto no representará ningún obstáculo, explicando que Antar Yahia formará parte del nuevo cuerpo técnico de la selección absoluta, aprovechando su dominio del idioma español, para desempeñar el papel de nexo de unión entre el entrenador y los jugadores.

Entre las intervenciones más destacadas de la reunión figuró la propuesta presentada por el director técnico del club Mouloudia de Argel, Boualem Charef, quien abogó por reforzar el cuerpo técnico con un segundo ayudante argelino junto a Antar Yahia.

Charef propuso al exdefensa internacional Samir Zaoui para este cargo, considerando que posee la personalidad y la experiencia suficientes para aportar un valor real dentro del equipo técnico.

Esta propuesta generó una notable reacción después de que Rabah Saâdane la recibiera con una amplia sonrisa, algo que muchos interpretaron como un indicio que va más allá de la cortesía, y que quizá refleja una aceptación inicial de la idea.

¿Por qué Sánchez se impone a sus competidores?

El diario "El Khabar" aclaró que todos los indicios apuntan a favor de Félix Sánchez, que parece el más cercano a asumir el mando de Argelia.

Esto se debe a varios factores, el más destacado su aceptación de trabajar junto a un ayudante argelino, condición a la que se aferró la Federación Argelina de Fútbol, mientras que algunos de los otros nombres planteados no mostraron el mismo entusiasmo ante esta exigencia.

El aspecto económico también jugó un papel importante para inclinar la balanza hacia el técnico español, ya que sus pretensiones económicas son menores en comparación con las de los otros entrenadores con los que se contactó.

Pese a que Sánchez está cerca de dirigir a la selección argelina, esta elección no está exenta de interrogantes, especialmente en lo relativo a los criterios técnicos en los que se basó la Federación Argelina para preferirlo frente a entrenadores con mayor experiencia europea y currículos más ricos.

Es cierto que Sánchez logró su mayor éxito al frente de la selección de Catar con la conquista de la Copa Asiática 2019, pero aquellos triunfos no se prolongaron mucho tiempo.

El técnico español fue objeto de duras críticas tras el gran fracaso en el Mundial 2022, celebrado en Catar, donde la selección catarí se despidió del torneo en la fase de grupos tras tres derrotas consecutivas, sin sumar ningún punto, en una de las peores participaciones de una selección anfitriona en la historia del Mundial.

Experiencias posteriores que no estuvieron a la altura de las expectativas

Las siguientes etapas de Sánchez no trajeron el éxito esperado, ya que dirigió a la selección de Ecuador antes de que la Federación Ecuatoriana decidiera poner fin a su contrato tras la participación en la Copa América en julio de 2024 y la eliminación ante la selección argentina, defensora del título.

Y aunque los resultados deportivos no fueron catastróficos, las críticas se centraron en el estilo de juego y las decisiones técnicas adoptadas por el entrenador español, lo que precipitó su marcha.

En cuanto a su última experiencia con el club catarí Al Sadd, no fue mejor, ya que estaba previsto que su contrato se prolongara hasta julio de 2026, pero la etapa terminó de forma anticipada a mediados de octubre de 2025, tras la caída en los resultados del equipo a nivel local y su fracaso en la Liga de Campeones de Asia.

Las reservas no se limitan únicamente a los aspectos técnicos, sino que se extienden también a la manera de actuar del entrenador español dentro de los vestuarios.

Según los ecos que llegan desde Doha, ya sea de jugadores argelinos o de jugadores de origen argelino que trabajaron previamente bajo su mando, la personalidad de Sánchez se describe como complicada, y su forma de tratar no es fácil.

Estos datos apuntan a la posible dificultad de construir una sintonía entre él y Antar Yahia dentro del cuerpo técnico, algo que también podría repercutir en su relación con los jugadores de la selección, en caso de que se anuncie oficialmente que asumirá el mando de Argelia.