Una ecuación complicada entre el Barcelona y el Manchester United: ¿regresará Rashford al Camp Nou?

El Barcelona estudia tomar una nueva decisión sobre el futuro del delantero inglés, después de que su salida definitiva de las filas del equipo pareciera resuelta durante el último periodo.

Rashford disputó la temporada 2025-2026 con el Barcelona en calidad de cedido procedente del Manchester United, y ofreció una buena etapa con el equipo español, tras contribuir con 28 goles a lo largo de la temporada.

A pesar de ello, el Barcelona no recurrió a la opción de compra disponible en el acuerdo de cesión, y en su lugar optó por fichar a Anthony Gordon y Karim Adeyemi, pero el futuro de Rashford podría experimentar un giro distinto en las próximas semanas.

Según un informe publicado por el sitio inglés "Team Talk", el Barcelona sigue en contacto con los representantes de Rashford, en el marco de la evaluación que el club realiza de sus opciones ofensivas, con el estudio de la posibilidad de que el jugador regrese a las filas del equipo.

Esto coincide con las continuas dificultades que afronta el Barcelona en sus intentos por fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, lo que podría llevar al club catalán a reconsiderar la opción de Rashford antes del cierre del mercado de fichajes.

Rashford goza de aprecio dentro del Barcelona gracias a su capacidad para ocupar más de una posición en el tercio ofensivo, especialmente tras la salida de Robert Lewandowski y Ferran Torres, según lo señalado por la misma fuente.

En cuanto al Manchester United, la ecuación es más compleja. Rashford regresó a las filas del equipo, y actualmente están dispuestos a asumir uno de los mayores compromisos salariales de la Premier League.

Pero sigue habiendo debate interno sobre si esta es la mejor solución a largo plazo, especialmente si el Barcelona u otro club finalmente presentan una propuesta exitosa desde el punto de vista financiero.