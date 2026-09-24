Tras apenas media hora en el duelo con la Oranje este jueves por la noche, el delantero Kai Havertz cayó al césped. Después de una breve atención, el cuerpo médico del equipo de la DFB dio la señal para el cambio y, en el minuto 30, el debutante internacional Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) entró al campo por Havertz.

Justo antes de que el atacante del Arsenal FC se fuera al suelo, se había llevado la mano a la parte posterior del muslo. Al parecer, unos problemas musculares fueron, por tanto, la razón por la que Havertz tuvo que abandonar el terreno de juego tan pronto.

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La rodilla del jugador de 27 años también se había visto afectada poco antes. El neerlandés Quinten Timber (Crystal Palace) golpeó a Havertz con una dura patada por encima de la rodilla. No quedó claro si eso también tuvo que ver con la sustitución y, además, todavía no hay un diagnóstico preciso sobre la lesión.

¿Por qué Jamal Musiala no pudo jugar con el equipo de la DFB?

Sin embargo, Musiala, otro actor destacado, al que Klopp quería poner de inicio en su estreno en el banquillo de la selección alemana, ni siquiera pudo jugar. Al mediapunta del Bayern de Múnich le surgieron al parecer problemas musculares durante el calentamiento, por lo que Klopp tuvo que sacarlo de su once inicial a última hora. El jugador del Mainz Nadiem Amiri entró inesperadamente en el centro del campo alemán.

Havertz había tenido un buen inicio de la nueva temporada tras un curso anterior marcado por las lesiones. En el campeón inglés Arsenal es absolutamente indiscutible y en los primeros siete partidos oficiales de 2026/27 ya suma tres goles. En Ámsterdam disputó este jueves por la noche su partido internacional número 63; en el frustrado Mundial 2026, Havertz había participado en cuatro encuentros (tres goles).