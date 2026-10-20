Una dolorosa paradoja: la batalla del Leipzig para demostrar que no es solo una tienda del Real Madrid

No es solo un partido de la Liga de Campeones, es un enfrentamiento entre la fábrica y su mercancía; mañana miércoles, en el Santiago Bernabéu, el club alemán Leipzig se verá cara a cara con dos de sus inversiones más exitosas: Ibrahima Konaté y Yan Diomandé, que ahora visten la camiseta del Real Madrid. La historia de dos generaciones de una misma academia, que empezó con 40 millones y terminó con una explosión de precio que alcanzó los 125 millones de euros en apenas 12 meses.

Konaté y Diomandé nunca coincidieron en Alemania, pero comparten el mismo pasaporte futbolístico: la academia del Leipzig, la fábrica de talentos que se ha convertido en su marca registrada desde su fundación en 2009.

Konaté se incorporó al Leipzig en 2017 procedente del Sochaux francés, cuando tenía 18 años. El club, recién ascendido a la Liga de Campeones, apostó por él, y tras 4 temporadas se transformó en uno de los mejores defensas de Europa, antes de que el Liverpool pagara 40 millones de euros por su fichaje en 2021, después de haber llegado a Alemania gratis.

Y ocho años después de la operación de Konaté, el Leipzig encontró su nueva joya: el extremo marfileño Yan Diomandé llegó en 2025 procedente del Leganés por tan solo 20 millones de euros, y no necesitó más que una temporada para estallar: 13 goles y 9 asistencias en 36 partidos, cifras que llevaron al Real Madrid a pagar 125 millones de euros el pasado verano, convirtiéndose en la venta más cara de la historia del club alemán.

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Una operación excepcional en todos los sentidos, en la que el Leipzig multiplicó su inversión inicial más de seis veces en apenas 12 meses. En cuanto al Real Madrid, la inversión empezó a dar sus frutos rápidamente, como se vio el domingo ante el Sevilla, donde marcó un gol y mostró velocidad, regate y una gran personalidad.

El Leipzig, la fábrica de millones de Europa

Las historias de Konaté y Diomandé no son una excepción, sino una política deportiva que ha convertido al Leipzig en la mayor fuente de talentos de Europa, según Mundo Deportivo.

La lista es larga y aterradora: Joško Gvardiol al Manchester City por 90 millones de euros, Benjamin Šeško al Manchester United por 76,5 millones, Dominik Szoboszlai al Liverpool por 70 millones, Dani Olmo al Barcelona por 60 millones y Christopher Nkunku al Chelsea por un valor prácticamente idéntico.

Esta filosofía la explicó Marcel Schäfer, director deportivo del club, en una entrevista con Sky Sports en septiembre de 2025: «Nos centramos mucho en los jugadores jóvenes y prestamos una enorme atención a su desarrollo. La etapa en el Leipzig no debería ser la última».

Y aclaró que el club se presenta como una fase de transición para el jugador joven antes de incorporarse a los gigantes de Europa, ya que le ofrece minutos de juego y un entorno muy competitivo, lejos de la presión de los resultados inmediatos en los grandes clubes.

El precio del éxito, una paradoja dolorosa

Este modelo obliga al Leipzig a afrontar una paradoja dolorosa: desarrollar jugadores capaces de ganar los grandes títulos, para luego desprenderse de ellos cuando llegan a la cima.

Así lo reconoció Oliver Mintzlaff, ex director ejecutivo del club y actual responsable de proyectos de la empresa Red Bull, propietaria del 99 % del club, en una entrevista con el diario alemán «Welt» en diciembre de 2025, cuando le preguntaron concretamente por Diomandé.

Mintzlaff afirmó: «También nos veremos obligados a dejar marchar a algunos jugadores en el futuro; el club necesita generar ingresos a través de los traspasos de jugadores».

Y aunque aseguró en aquel momento que lo mejor para Diomandé era quedarse más tiempo en Alemania, admitió que una oferta excepcional que superara con creces su valor de mercado obligaría al club a replantearse la situación. Unos meses después, llegó la oferta: 125 millones de euros del Real Madrid.

El miércoles, el Leipzig pagará de nuevo el precio de su éxito, cuando vea a dos de sus mejores egresados, Konaté y Diomandé, jugar contra él con la camiseta del Real Madrid en el feudo del Bernabéu.



