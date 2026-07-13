Según la prensa española, Mikel Oyarzabal, delantero de La Roja, y un amigo cercano han hecho una curiosa apuesta de cara al Mundial 2026.

Según «Marca», el delantero podría cerrar una temporada excepcional en la final, mientras que su amigo está a punto de formalizar una póliza muy especial.

Vítores bromeó durante la grabación de un programa especial de «Marca» previo al Mundial: «¿Sabéis cuántas pólizas de seguro me hacéis perder?».

La anécdota nació hace dos meses, cuando un equipo de «Marca» visitó Eibar para conocer las raíces del jugador a través de sus amigos de infancia, estudios y residencia.

Vítores, quien trabaja en una aseguradora, ha acompañado a Oyarzabal desde la infancia.

Mientras el equipo de «Marca» preparaba la entrevista, Vitoris bromeó: «En el tiempo que tardéis en preparar todo esto, yo puedo tramitar veinte pólizas de seguro».

Al terminar la entrevista, el reportero le propuso: «Si España gana el Mundial, volveré y te haré una póliza para compensarte el tiempo».

Añadió que lo dijo pese a no saber bien en qué consiste una póliza ni haber firmado nunca una.

La selección española está a solo 180 minutos de obligar al reportero de «Marca» a cumplir su promesa, en una apuesta en la que Oyarzabal tuvo un papel indirecto.

La pregunta queda en el aire: ¿marcará el delantero vasco el gol decisivo y obligará al periodista de «Marca» a viajar a Eibar para formalizar la póliza prometida?

Marca concluye: «Oyarzabal conoce la apuesta y esperamos que le motive, aunque sea un 0,00001 %, a volver con la Copa y obligar al periodista a cumplir su promesa».