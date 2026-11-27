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En una noche que parecía destinada a quedar grabada en la memoria de la afición del Trabzonspor por un gol agónico en el minuto 90, la estrella egipcia Mohamed Salah volvió a acaparar todos los focos, aunque esta vez lejos de los goles y las asistencias.

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En la cuarta jornada de la Conference League, el Trabzonspor logró una victoria trabajada y valiosa ante el CSKA Sofía por 2-1 a domicilio, gracias a un gol agónico de Noah Saviolo en el minuto 90 que le dio a su equipo tres puntos de oro en los últimos instantes.

Mohamed Salah fue uno de los grandes protagonistas de este importante triunfo, con un gol y una asistencia, y confirmó una vez más que es el jugador más importante del conjunto turco y la estrella en la que todos confían en los partidos decisivos.

Sin embargo, tras el pitido final, Salah se llevó todo el protagonismo de una forma completamente distinta, lejos de los goles y las asistencias, y de una manera que nadie esperaba.

La estrella egipcia salió del estadio del Ejército Búlgaro acompañada por un miembro de seguridad y, en un momento de despiste tras el enorme desgaste físico, se acercó por error al autobús del CSKA Sofía, que estaba aparcado justo al lado del del Trabzonspor.

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Según el vídeo que se ha hecho viral, difundido por el portal turco «61saat», Salah no se dio cuenta de la diferencia entre los dos autobuses y subió el primer escalón del vehículo del equipo rival con toda naturalidad, como si se tratara del suyo, en una escena que dejó a todos sorprendidos.

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Cuando los jugadores del CSKA Sofía vieron a Salah de pie en el primer escalón del autobús, no pudieron contenerse y empezaron a gritar: «¡Espera, espera!», para advertir a la estrella egipcia de que se había equivocado de sitio.

Se vivieron unos instantes de desconcierto hasta que Salah comprendió que se había subido al autobús equivocado, y su reacción fue echarse a reír, en una escena espontánea que mostró su lado más humano y divertido, lejos de la presión de los partidos.

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Tras unos momentos de bromas y risas compartidas entre Salah y los jugadores del CSKA Sofía, la estrella egipcia se bajó del autobús y se dirigió al del Trabzonspor, el correcto, entre los aplausos y las carcajadas de todos.

Esta divertida anécdota entre Salah y los jugadores del CSKA Sofía fue uno de esos momentos inolvidables, que dio un encanto especial a la noche posterior al partido y convirtió la tensión previa al encuentro en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo.

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El vídeo del incidente se difundió a toda velocidad por las redes sociales, donde miles de aficionados reaccionaron y elogiaron la deportividad y la humildad de Salah, así como su capacidad para convertir una situación embarazosa en un momento divertido que todos recordarán.

Mientras algunos esperaban que Salah se mostrara enfadado o avergonzado, la estrella egipcia afrontó la situación con total sencillez y una gran sonrisa, demostrando que no solo es un gran jugador dentro del campo, sino también una persona muy querida fuera de él.

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Al final, la noche se cerró con una victoria importante para el Trabzonspor, con un gol decisivo en el último minuto y con una divertida escena que quedará grabada en la memoria de los aficionados, y que demuestra que el fútbol no son solo goles y victorias, sino también momentos humanos inolvidables.