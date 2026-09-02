Una diferencia increíble: el Real Madrid supera al Barcelona y arrasa a 17 clubes juntos

El mercado de fichajes de verano, que cerró sus puertas en España en las primeras horas de la mañana de este miércoles, dejó al descubierto la ampliación de la brecha económica entre los grandes de LaLiga española y el resto de clubes de la competición, después de que Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid acapararan más del 70% del gasto total en fichajes.

Según los datos del portal "Transfermarkt", el gasto total de los clubes de LaLiga española alcanzó los 755,28 millones de euros, de los cuales el trío formado por Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid se llevó 532 millones de euros.

Según el diario "Marca", estas cifras confirman la magnitud de la diferencia económica entre los clubes de cabeza y el resto de equipos de la competición, ya que el gasto del Real Madrid por sí solo superó lo gastado por 17 clubes juntos, siendo la excepción el Barcelona y el Atlético de Madrid.

El Real Madrid encabeza con gran diferencia

El Real Madrid fue el que se llevó la mayor parte del gasto durante el mercado de fichajes, tras inyectar cerca de 225 millones de euros en sus operaciones.

El marfileño Yan Diomandé encabezó la lista de incorporaciones del club merengue, tras llegar procedente del Leipzig por unos 125 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid.

El club también incorporó a Marc Cucurella por 55 millones de euros, a Carlos Espí por 25 millones y a Denzel Dumfries por 20 millones, mientras que tanto Bernardo Silva como Ibrahima Konaté se sumaron en dos operaciones a coste cero.

El gasto del Real Madrid por sí solo alcanzó cerca de un tercio del total del dinero que los clubes de LaLiga española inyectaron en el mercado de fichajes, superando por amplio margen a todos sus competidores.

Barcelona y Atlético, por detrás del Real Madrid

El Barcelona llegó al segundo puesto, tras invertir 184 millones de euros para reforzar sus filas durante el mercado veraniego.

Anthony Gordon fue el fichaje más destacado del club catalán por 80 millones de euros, mientras que la contratación de Rodri por 60 millones constituyó uno de los mayores movimientos del equipo durante el verano.

La lista de incorporaciones del Barcelona incluyó también a Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Jesé Bicho, Livaković y Hamza Abdelkarim.

En cuanto al Atlético de Madrid, gastó cerca de 123 millones de euros para reforzar el equipo del entrenador Diego Simeone, siendo lo más destacado la contratación de Morten Hjulmand por 40 millones de euros, la de Lee Kang-in por 35 millones, la de Cristian Romero por 33 millones y la de Alejandro Grimaldo por unos 15 millones.

De este modo, el total de lo gastado por los tres clubes ascendió a 532 millones de euros.

Gasto limitado para el resto de clubes

En el otro lado, el gasto total del resto de clubes de LaLiga española no superó los 223,28 millones de euros, una cifra que es notablemente inferior al volumen de dinero gastado por el trío más grande de la competición.

El Real Betis, cuarto en la lista de los clubes que más gastaron, ocupa una posición muy alejada de los grandes, tras situarse sus inversiones en el mercado de fichajes en apenas 30,5 millones de euros, frente a los 225 millones que gastó el Real Madrid.

El gasto del Deportivo de La Coruña alcanzó los 26 millones de euros, el del Elche los 23,25 millones, el del Racing de Santander los 20,5 millones y el del Getafe los 19,5 millones, mientras que el Villarreal gastó 16,5 millones de euros y el Sevilla 15,5 millones.

El Deportivo Alavés también gastó 13 millones de euros, el Celta de Vigo 11,8 millones y el Rayo Vallecano 10,28 millones, mientras que las inversiones del Valencia no superaron los 9 millones de euros.

El gasto de la Real Sociedad se quedó en 8,5 millones de euros, el del Osasuna en 8 millones, el del Espanyol en 5,55 millones y el del Levante en 5,1 millones de euros.

En cambio, el Málaga no gastó más que 300.000 euros en fichajes, mientras que el Athletic de Bilbao cerró el mercado de fichajes sin gastar dinero alguno.

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Lista de gasto de los clubes de LaLiga española

Real Madrid: 225 millones de euros

Barcelona: 184 millones de euros

Atlético de Madrid: 123 millones de euros

Real Betis: 30,5 millones de euros

Deportivo de La Coruña: 26 millones de euros

Elche: 23,25 millones de euros

Racing de Santander: 20,5 millones de euros

Getafe: 19,5 millones de euros

Villarreal: 16,5 millones de euros

Sevilla: 15,5 millones de euros

Deportivo Alavés: 13 millones de euros

Celta de Vigo: 11,8 millones de euros

Rayo Vallecano: 10,28 millones de euros

Valencia: 9 millones de euros

Real Sociedad: 8,5 millones de euros

Osasuna: 8 millones de euros

Espanyol: 5,55 millones de euros

Levante: 5,10 millones de euros

Málaga: 300.000 euros

Athletic de Bilbao: 0 euros

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