Una despedida prematura... Koulibaly: «A mi edad, no voy a disputar el Mundial»

En unas declaraciones que parecen un adiós anticipado, el capitán de la selección de Senegal, Kalidou Koulibaly, ha insinuado que su participación en el Mundial de 2026 podría ser la última con la camiseta de los «Leones de la Teranga», lo que abre la puerta a la llegada de una nueva generación a la selección senegalesa.

Koulibaly, de 34 años, que actualmente juega en el Al-Hilal saudí, declaró en una entrevista con el sitio web senegalés «Media Car»: «Creo que esta será mi última participación en un Mundial; no jugaré en el Mundial cuando tenga 39 años».

Koulibaly, que cuenta con 103 partidos internacionales y ha sido dos veces campeón de África, añadió: «Hay jugadores jóvenes que aspiran a incorporarse a la selección y merecen formar parte de ella; ya veremos qué pasa después del Mundial».

El capitán de los Leones, que recientemente celebró el décimo aniversario de su incorporación a la selección, continuó: «En primer lugar, afrontaremos este torneo con tranquilidad, apoyaremos a los jugadores jóvenes y estaremos a su disposición el mayor tiempo posible».

Y añadió: «Cuando llegue el momento adecuado, les pasaremos el testigo. Aún no lo he decidido, tengo una idea inicial, pero ya veremos. No me gusta hablar del futuro, pero sabemos que nos acercamos al final».

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Esta declaración llega solo unas semanas después de que Sadio Mané insinuara que el Mundial de 2026 probablemente también será el último para él, lo que significa que la selección senegalesa podría perder a dos de sus figuras más destacadas en los próximos años.

Koulibaly ha sido un pilar fundamental de la defensa de Senegal durante más de una década, ha contribuido de manera significativa a que la selección se alzara con el título de la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones y es considerado uno de los mejores defensas de la historia del fútbol senegalés.