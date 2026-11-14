Una despedida a la altura de la leyenda: Portugal sorprende a Cristiano Ronaldo con un homenaje especial

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La selección de Portugal se prepara para abrir un nuevo capítulo con el dorsal número 7, que durante largos años estuvo ligado a Cristiano Ronaldo, después de que se decidiera asignárselo a Carlos Forbs, extremo del Club Brujas belga, durante el partido ante Dinamarca, la noche del sábado, en el marco de la quinta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

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La Federación Portuguesa de Fútbol anunció el sábado, según el diario portugués “Record”, la adopción de un nuevo diseño gráfico para la camiseta número 7, coincidiendo con el partido, en un paso destinado a inmortalizar el legado que Ronaldo dejó con la selección, después de que el número se convirtiera en parte de su identidad futbolística a lo largo de una carrera internacional que se extendió por más de dos décadas.

La Federación explicó, en su comunicado, que la camiseta aparecerá con un diseño diferente, conservando el diseño anterior para documentar la trayectoria de Ronaldo con la selección, señalando que el número seguirá ligado a los recuerdos, los logros y las emociones que creó la estrella portuguesa con la camiseta de su país.

En el comunicado de la Federación se dice: “Esta es otra manera de inmortalizar el significado de un número muy especial y de rendir homenaje al legado que representa. Hay historias, recuerdos, logros y emociones que quedarán para siempre ligados a Cristiano Ronaldo”.

La Federación añadió que el nuevo diseño llevará la misma esencia y el mismo orgullo, pese a su forma diferente, mientras que el diseño anterior seguirá siendo testimonio de una trayectoria que describió como una historia que nunca se olvidará.

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Carlos Forbs lleva el número de forma temporal

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En el plano deportivo, Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, decidió otorgar la camiseta número 7 a Carlos Forbs durante el enfrentamiento ante Dinamarca, convirtiéndose en el primero en vestirla tras el final de la carrera internacional de Ronaldo.

Pero que Forbs reciba el número no significa que lo conserve de forma permanente, ya que las previsiones apuntan a que Rafael Leão, extremo del Milan italiano, es el candidato más destacado para suceder a Ronaldo en su uso durante la próxima etapa, según lo que informó el diario portugués “A Bola”.

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La elección de Forbs en este momento se debe a la ausencia de Leão en los dos partidos actuales de la selección portuguesa por lesión, lo que le privó de incorporarse a la convocatoria y de tener la oportunidad de vestir el número que estuvo ligado a una de las mayores estrellas de la historia de su país.

También juega un papel en esta elección el reglamento de la Liga de Naciones de la UEFA, que obliga a las selecciones participantes a asignar a sus jugadores números del 1 al 23, lo que hace necesario asignar el número 7 a uno de los integrantes de la convocatoria actual, incluso con la ausencia del candidato más destacado para vestirlo de forma permanente.

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De este modo, Forbs obtiene la oportunidad de aparecer con el célebre número ante Dinamarca, mientras que el futuro de la camiseta a largo plazo sigue abierto, a la espera del regreso de Leão y de la posibilidad de que asuma la tarea como sucesor de Ronaldo.

El fin de la era Ronaldo y el comienzo de una nueva historia

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Ronaldo había puesto fin a su carrera internacional a principios del presente mes de noviembre, tras 23 años vestido con la camiseta de la selección de Portugal, cerrando una página excepcional en la que sus logros estuvieron ligados al número 7, que se convirtió en un símbolo destacado en la historia de la selección.

El número no fue para la afición portuguesa una simple elección en la espalda de la camiseta, sino que estuvo ligado a largos años de participaciones, logros y momentos que creó Ronaldo, hasta el punto de que se hizo difícil separar la identidad de la estrella portuguesa del número que vistió durante toda su carrera.

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De ahí que la decisión de la Federación Portuguesa de cambiar el diseño y conservar la versión anterior parezca un intento de unir dos etapas: la primera inmortaliza lo que aportó Ronaldo, y la segunda abre la puerta a una nueva generación para vestir el número y continuar la trayectoria de la selección.