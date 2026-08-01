Una derrota impactante deja a Egipto fuera de la Copa Africana de Naciones Femenina

La selección de Egipto se despidió de la Copa Africana de Naciones femenina tras su segunda derrota consecutiva en la fase de grupos.

El combinado egipcio comenzó el torneo con una derrota catastrófica ante Zambia, por seis goles a cero, antes de caer frente a Malaui por 3-1 la noche del sábado.

Malaui elevó su cuenta a 6 puntos como líder del Grupo Tercero, mientras que Egipto se quedó sin puntos en el fondo de la clasificación.

La web de la CAF repasó los momentos más destacados del duelo entre Egipto y Malaui, correspondiente a los enfrentamientos del Grupo Tercero del torneo, que se disputa actualmente en Marruecos.

Egipto tuvo la primera ocasión clara en el minuto 16, cuando Christina Salama disparó una vez que pasó cerca de la portería, antes de que Malaui respondiera a través de Faith Chinzimu, que se lanzó por detrás de la defensa, pero la guardameta de Egipto salió en el momento oportuno y detuvo la jugada.

Poco después, Chawinga amenazó la portería de Egipto con un potente disparo que la guardameta despejó a córner, antes de desempeñar un papel decisivo en el gol del adelantamiento en el minuto 35, tras servir un balón preciso a Rose Kadzere, que remató la jugada desde corta distancia dentro de la red.

Antes del final de la primera parte, Malaui amplió su ventaja con el segundo gol, cuando Chinzimu prolongó el balón y lo envió directamente dentro de la portería, después de que la guardameta hubiera detenido su primer intento de cabeza.

La selección egipcia entró en la segunda parte con mayor determinación y recibió un fuerte impulso después de que el árbitro mostrara la tarjeta roja a Rose Alofandika, tras derribar a Habiba Hafez cuando se dirigía hacia la portería.

Pese a la inferioridad numérica, Malaui siguió generando peligro a través de los contraataques y añadió el tercer gol en el minuto 68, después de que Kadzere se convirtiera en creadora de juego y sirviera un balón inteligente a Chawinga, que marcó con un remate de cabeza picado por encima de la guardameta adelantada.

La selección egipcia respondió con rapidez, ya que la suplente Eman Kassem recortó distancias con un preciso remate de cabeza, tras dejar su sello nada más entrar al campo.

Las jugadoras de Egipto presionaron en busca de un segundo gol que devolviera al equipo al partido, pero la ordenada defensa de Malaui frustró todos los intentos, mientras que los contraataques, liderados por la brillante Chawinga, siguieron siendo una amenaza constante.

Malaui quedó muy cerca de clasificarse a los cuartos de final, antes de enfrentarse a Zambia en el cierre de la fase de grupos. Por su parte, la selección de Egipto se medirá a su homóloga de Nigeria, vigente campeona, en la última jornada.