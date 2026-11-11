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Hugo, hermano de Joao Félix, estrella del Al Nassr, provocó una ola de polémica en las últimas horas al pedirle que abandone el club saudí durante el próximo mercado de fichajes de verano.

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Informes de prensa habían revelado la posibilidad de que João Félix abandone el Al-Nassr en el próximo mercado de fichajes de verano, sobre todo porque su contrato actual con el club saudí finaliza al término de la presente temporada 2026-2027.

¿Qué dijo el hermano de João Félix sobre su futuro?

Hugo Félix, el hermano menor de João, tiene 22 años y actualmente juega para el club portugués Tondela, tras haber abandonado el filial del Benfica en el verano de 2025.

Hugo declaró en unas manifestaciones al diario portugués A Bola: "Mi relación con João es muy buena, me duele no estar con él todos los días, es un dolor que siempre me acompañará, pero el fútbol y la vida son así, es la vida que hemos elegido".

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Y añadió: "Hablo con él casi todos los días de todo, de sus partidos, de los míos, de si alguien ha sufrido una lesión, de todo, siempre intento hablar con él porque echo de menos no poder estar juntos a diario".

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Y agregó: "No es de los que me dan consejos duros, pero me ofrece muchos consejos, tanto dentro como fuera del campo".

Y aclaró: "Hace poco sufrí un esguince de tobillo y me dijo lo que debía hacer, es una persona a la que escucho mucho, tanto por ser mi hermano como por su experiencia futbolística, que solo poseen unos pocos jugadores".

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Y respecto a su futuro, respondió: "Ya hemos hablado de este asunto y le di mi opinión, tiene que volver a Europa lo antes posible, debe seguir con esta felicidad, porque lo más importante para que un jugador rinda al más alto nivel es jugar con felicidad y confianza".

Y concluyó: "Desde la temporada pasada, ha quedado claro que posee estas dos cosas, que es lo más importante, pero necesita volver a Europa para jugar en una gran liga y en la Liga de Campeones, para destacar aún más de lo que lo hace ahora y, por supuesto, para ganar la Liga de Campeones, porque ese es su sueño".

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Hugo hace referencia a las declaraciones que su hermano realizó anteriormente, en las que reveló su deseo de coronarse con el título de la Liga de Campeones, lo que desató la polémica en torno a su deseo de abandonar el Al-Nassr.

¿Abandonará João Félix el Al-Nassr?

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El contrato de João Félix con el Al-Nassr finaliza al término de la presente temporada, lo que le permite firmar con cualquier equipo durante el próximo periodo de fichajes invernal y trasladarse a sus filas de forma gratuita el verano siguiente.

Sin embargo, el club saudí podría tener la solución, ya que el contrato incluye una cláusula que le permite prolongar el acuerdo por dos temporadas adicionales, sin necesidad de contar con el jugador portugués, pero estará obligado a abonar 20 millones de euros al Chelsea, además de elevar el salario de Félix de 10 a 12,5 millones de euros anuales.

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Y según reveló anteriormente "Kooora", la directiva del Al-Nassr, presidida por Ahmed Al-Sultan, corre contra el tiempo para iniciar los procedimientos legales con el objetivo de activar la cláusula de prórroga unilateral en el contrato de la estrella portuguesa hasta el verano de 2029, y cerrar por completo el paso a los intentos de su agente, Jorge Mendes, de trasladarlo al Barcelona.

Este contundente movimiento por parte del equipo directivo del Al-Nassr llegó tras la llegada de noticias confirmadas sobre el renovado interés del Barcelona en incorporar al jugador, pues Mendes planeaba aprovechar el fin del periodo obligatorio del contrato de Félix al término de la presente temporada (verano de 2027) para trasladarlo al equipo catalán en una operación gratuita o por una cantidad simbólica.

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Las fuentes señalan que la directiva del Al-Nassr intenta actualmente resolver algunas crisis financieras, y después informará a la Liga Profesional Saudí de su disposición a presentar las garantías financieras necesarias para la operación de Félix antes de que llegue el plazo límite el próximo mayo.