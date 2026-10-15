El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, abrió la puerta a un aplazamiento de la Copa Asiática 2027 al año siguiente, 2028, en el contexto de los acontecimientos que vive actualmente el Reino de Arabia Saudí.

La Copa Asiática 2027 está prevista para celebrarse en el Reino de Arabia Saudí a comienzos del próximo año, concretamente entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027.

Sin embargo, algunos informes de prensa han hablado de la posibilidad de aplazar el torneo o trasladarlo fuera del Reino de Arabia Saudí, a la luz de la situación actual en el país, que podría impedir la capacidad de acoger la competición en este momento.

El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa confirmó la posibilidad de aplazar el torneo, en declaraciones recogidas por el diario saudí "Arriyadiyah", este jueves.

El presidente de la Confederación Asiática señaló al respecto: "Podemos esperar hasta finales de noviembre. La situación cambia muy rápido, para mejor o para peor, en la región, y se trata de seguir lo que vaya a ocurrir".

Y añadió: "Si necesitamos tomar una decisión, lo haremos, pero podemos aplazar el torneo un año, hasta 2028, si fuera necesario. Por ahora estamos vigilando la situación y todo marcha según el calendario previsto".

Cabe recordar que algunos eventos deportivos se han aplazado en el Reino de Arabia Saudí durante los últimos días, entre los más destacados el clásico entre Al Ahli y Al Nassr, el torneo de tenis Six Kings Slam y algunos partidos de la Liga de Élite de Joy.