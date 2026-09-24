Thierry Henry, exestrella de la selección de Francia, suscitó interrogantes sobre su postura respecto al nombramiento de su compatriota y excompañero Zinedine Zidane como nuevo entrenador del combinado galo.

Henry rehusó extenderse al hablar sobre la asunción de Zidane de la dirección de la selección francesa, limitándose a un comentario escueto sobre el inicio de la nueva era de los galos bajo el mando de Zizou.

Durante su entrevista con el diario español "As", a Henry se le preguntó sobre la llegada de Zidane al cargo de director técnico de la selección de Francia como sucesor de Didier Deschamps, pero optó por no ofrecer ningún análisis acerca del inicio del extécnico del Real Madrid al frente del combinado.

Henry se limitó a decir: "Ese no es mi problema, y le deseo lo mejor".

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La respuesta de la exestrella del Arsenal fue sumamente breve, tras preferir mantenerse al margen de entrar en los detalles de la nueva etapa de la selección, y contentarse con desearle éxito a Zidane, con quien coincidió anteriormente en la camiseta de la selección de Francia.

Lo llamativo es que las respuestas de Henry al resto de las preguntas de la entrevista fueron extensas, lo que abre la puerta a las especulaciones sobre la existencia de discrepancias o de una postura contraria a la elección de Zidane.

La selección francesa inicia su andadura bajo el mando de Zidane mañana viernes, cuando se enfrente a su anfitriona Turquía en la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

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