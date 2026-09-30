Porque tras la victoria por 2-0 de los Three Lions sobre Chequia en la Nations League, en la que Alexander-Arnold, en apenas su segundo partido internacional desde la llegada de Tuchel a comienzos de 2025, asistió de forma brillante el 1-0 de Anthony Gordon, fue precisamente el goleador quien dejó escapar tras el encuentro una declaración delicada, que él mismo corrigió de inmediato.

«Él tuvo su propio recorrido con Inglaterra. Probablemente debería haber jugado más», dijo la estrella ofensiva del FC Barcelona, preguntado por la actuación de Alexander-Arnold contra los checos, antes de añadir de inmediato: «Perdón, probablemente le habría gustado jugar más de lo que lo hizo».

Al mismo tiempo, Gordon volvió a destacar las cualidades que el defensa del Real Madrid, descartado antes del Mundial, podía aportar a los Three Lions y que acabaron derivando en su asistencia de gol. «Muy pocos jugadores tienen las cualidades, la técnica y el valor de arriesgarse a cometer un error e intentar ese centro. Por eso es tan bueno y yo quería jugar con él sí o sí por esa razón», afirmó Gordon.

Tuchel prescinde de Alexander-Arnold en el Mundial: descarte anunciado

Tuchel subrayó, por su parte, no haber «dudado nunca» de que «puede crear momentos así» y habló de una «buena asistencia» y de que el jugador de 27 años había sido «de gran ayuda». Aun así, hace pocos meses el alemán había decidido de forma totalmente consciente no incluir a «TAA» en la convocatoria para el Mundial. Un descarte anunciado, ya que Alexander-Arnold se había quedado fuera de la lista de los Three Lions en varias ocasiones desde la llegada de Tuchel.

«Fue una decisión muy difícil la que tomamos. No hay dudas sobre su talento, no hay dudas sobre su carrera ni sobre lo que puede darle a un equipo. Es una decisión difícil, quizá también dura. Y quizá, en cierto modo, hasta injusta. Pero este tipo de decisiones hay que tomarlas. Tiene que aceptarlo», había intentado explicar Tuchel ya en marzo sobre una nueva renuncia a Alexander-Arnold. Además, expuso que había cambiado el sistema de juego en otoño y que los jugadores ahora convocados encajaban mejor en ese sistema.

Eso encontró muy poca comprensión en Inglaterra. «Creo que hay algo personal de por medio, porque futbolísticamente no hay ninguna razón para ello», dijo, por ejemplo, la leyenda Gary Lineker en el podcast 'The Rest is Football' sobre la no convocatoria. «Tienes jugadores en su posición, con todo el respeto, que no juegan en su misma liga, desde luego no con el balón en los pies».

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Tuchel, en el punto de mira tras el adiós al Mundial: «¡Pura cobardía!»

Al final, Tuchel alcanzó las semifinales del Mundial con su controvertida plantilla, en la que además de Alexander-Arnold también faltaban otras estrellas como Phil Foden o Cole Palmer, y ganó ante Francia un loco partido por el tercer puesto. Fue la mejor actuación de los Three Lions desde la conquista del título en 1966. Y, aun así, Tuchel estuvo especialmente en el punto de mira de las críticas tras la amarga eliminación en semifinales contra Argentina.

La prensa de su país le atribuyó al unísono «pura cobardía» cuando Tuchel, con una ventaja de 1-0 a favor, quiso echarse atrás, hizo cambios exclusivamente defensivos e Inglaterra acabó perdiendo de forma dramática por 1-2. También el arranque en la Nations League acabó con derrota por 2-3, después de ir ganando 2-1 por momentos ante la campeona del mundo España; Alexander-Arnold no jugó ni un minuto.

Sobre su ahora consumado regreso a la selección, dijo el martes por la noche: «Esa fe siempre estuvo ahí, y se trataba de demostrarlo a nivel de clubes. El entrenador me dio una oportunidad, ahora espero que esté satisfecho con mi rendimiento».