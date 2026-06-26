Una declaración ambigua de Rüdiger desata la polémica sobre su relación con Mourinho

Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid que juega el Mundial 2026 con Alemania, concedió una entrevista a DAZN tras la derrota 2-1 ante Ecuador.

La pregunta, lanzada por el periodista Sergio Kerante sobre la posible llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, provocó una respuesta que se viralizó de inmediato.

Rüdiger respondió riendo: «¿Ilusionado por trabajar con Mourinho? Primero pensemos en el Mundial y luego iré con mi padre».

Su respuesta alimentó rumores sobre si ve a Mourinho como un padre futbolístico.

Horas antes, en Winston-Salem (EE. UU.), Rüdiger había analizado la situación del Real Madrid y se había referido al fichaje de Mourinho, técnico con el que nunca había trabajado.

Sobre el fichaje del técnico luso, Rüdiger admitió: «No puedo decir mucho, pero me hace mucha ilusión. Por fin podré jugar bajo su mando, pues ya hablamos en el pasado y ahora estoy muy contento de darle la bienvenida».

Reconoció que ha vivido un año muy duro, sobre todo por las lesiones, y que tuvo que esforzarse para volver a las canchas.

Para cerrar, subrayó su vínculo con el club blanco: «El Real Madrid es como mi casa, estoy muy a gusto y mi familia también; por eso nunca pensé en irme, solo quería recuperar mi nivel y firmar mi nuevo contrato, y lo he conseguido».