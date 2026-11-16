Hamza Abdelkarim, joven delantero del Barcelona, afronta una prueba importante en su trayectoria con el conjunto catalán, después de que sus opciones de conseguir una participación regular con el primer equipo hayan quedado limitadas, pese a la gran apuesta que el club deposita en su progresión durante los próximos años.
Según lo revelado por el periodista italiano Fabrizio Romano, el Barcelona podría permitir la salida del delantero egipcio a préstamo durante el próximo mercado de fichajes de verano, en busca de un club que le dé la oportunidad de jugar de forma continua, después de que hasta ahora no haya conseguido el espacio suficiente para demostrar sus cualidades con el primer equipo.
Fabrizio aclaró que el Barcelona no se dirige a tomar una decisión inmediata sobre el futuro de Hamza Abdelkarim, siendo lo más probable que continúe hasta el final de la temporada actual, para después reevaluar su situación durante el verano y determinar si el préstamo es la mejor opción para su desarrollo.
12 minutos que revelan la realidad de su participación
A pesar de que Hamza Abdelkarim encabezó la lista de goleadores del Barcelona durante la pretemporada de la actual campaña, su presencia en los partidos oficiales con el primer equipo ha sido limitada, ya que disputó dos partidos en LaLiga, ambos como suplente, con un total de solo 12 minutos.
Estas cifras colocan al jugador ante el reto de conseguir una mayor oportunidad, al tiempo que el Barcelona continúa tratándolo como uno de los talentos en los que confía de cara al futuro, y no como un jugador del que busca deshacerse.
El club catalán se había movido el pasado septiembre para asegurar el futuro del delantero egipcio, después de renovarle el contrato, con una mejora de su salario y un aumento del valor de la cláusula de rescisión, ante el interés de clubes de Italia, Alemania e Inglaterra en sus servicios.
El interés del Como no se convirtió en negociaciones
El nombre del club italiano Como entró en el círculo de las conversaciones sobre el futuro de Hamza Abdelkarim, después de que varios informes difundieran noticias sobre su interés en fichar al jugador, pero Romano confirmó, citando a fuentes cercanas al delantero egipcio, que estas noticias no reflejan la existencia de negociaciones reales.
Asimismo, aclaró que la directiva del Barcelona no ha recibido ningún contacto por parte del Como respecto al jugador, señalando que el club italiano ya dispone de opciones ofensivas, entre ellas Tasos Douvikas y Moise Kean.
Por lo tanto, el futuro de Hamza Abdelkarim no está ligado a un traspaso confirmado al Como, sino a una decisión que el Barcelona debe tomar en verano, entre mantenerlo en las filas del primer equipo o cederlo a otro club, para que consiga las oportunidades de juego que necesita en esta etapa de su carrera.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.