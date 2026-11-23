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La Liga Profesional Saudí Roshn se encamina a aumentar el número de jugadores extranjeros a partir de la próxima temporada, la 2027-2028.

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El diario Asharq Al-Awsat, citando fuentes propias, informó de que existe la intención de elevar el número de jugadores extranjeros en la Liga Profesional Saudí Roshn.

El rotativo señaló que hay varias opciones en estudio, que van desde aumentar el número de jugadores extranjeros a 14, 16 o 18 hasta eliminar el límite máximo y abrir la puerta sin un tope definido, siempre sometiendo esta medida a estrictos controles normativos y financieros.

Las fuentes explicaron que el objetivo de esta medida es animar al futbolista saudí a vivir la experiencia de jugar en el extranjero, además de fomentar el traspaso de jugadores locales de los grandes clubes a otros con menor capacidad económica, para garantizarles minutos de juego con regularidad y mayores oportunidades de participar.

Asimismo, indicó que actualmente se estudia un mecanismo para ofrecer apoyo económico a los clubes que contraten a jugadores saudíes con contrato en vigor procedentes de los grandes clubes, con el fin de ayudarles a cubrir sus elevados salarios, que superan la capacidad financiera de las entidades con recursos limitados.

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Asharq Al-Awsat apuntó que la Federación Saudí había enviado anteriormente un cuestionario oficial a los clubes para conocer su opinión sobre las vías de desarrollo del jugador local, el papel de las academias y las oportunidades de participación, además de evaluar el impacto de los futbolistas extranjeros en el nivel de los jugadores locales.

El momento elegido para este cuestionario y el contenido de sus preguntas abren interrogantes sobre si sus conclusiones servirán como base fundamental para aprobar el aumento del número de extranjeros la próxima temporada, sobre todo por su enfoque directo en la relación entre la presencia de profesionales extranjeros y la evolución del futbolista saudí.