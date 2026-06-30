Una decisión inesperada del Manchester United desata la polémica sobre el futuro de Rashford

El Manchester United ha iniciado gestiones para reconstruir su relación con Marcus Rashford tras su cesión al Barcelona.

Según el periodista Fabrizio Romano, el club se ha comunicado con el entorno del jugador y ha mantenido conversaciones cordiales para recuperar la confianza y facilitar su regreso.

El club desea que se una a los entrenamientos de pretemporada con Michael Carrick, aunque aún no hay garantías de que continúe la próxima temporada.

El club evaluará ofertas por él en los próximos meses, pero la prioridad es normalizar la relación tras los últimos meses.

Estos hechos llegan tras la decisión del Barcelona de no ejercer la opción de compra de 30 millones, pese al deseo del inglés de seguir en el club catalán.

Por ahora, Rashford se concentra con Inglaterra en Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026, mientras su futuro en clubes sigue abierto.