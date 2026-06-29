Una decisión fatal... ¿Ha eliminado la Federación Saudí a la selección nacional del Mundial antes incluso de que sonara el pitido inicial?

El exentrenador del Al-Ittihad, José Luis Sierra, atribuyó la eliminación de Arabia Saudí en la primera fase del Mundial a varios factores, entre ellos el cambio de técnico: la destitución del francés Hervé Renard y la llegada del griego Georgios Donis justo antes del torneo.

En declaraciones a «Al-Riyadiah», Sierra afirmó: «No es prudente cambiar de entrenador tan cerca de un torneo así; se rompe la continuidad y se perjudica todo el proyecto técnico».

Sierra, uno de los técnicos extranjeros más destacados de Arabia Saudí, llevó al Al-Ittihad a ganar dos Copas del Príncipe Heredero y dos Copas del Rey.

La influencia de los jugadores extranjeros y el problema en ataque

El técnico chileno añadió que la mayor presencia de futbolistas extranjeros ha subido el nivel de la liga, pero ha perjudicado a la selección.

«Aunque el gran número de jugadores extranjeros ha hecho que la liga sea más emocionante y competitiva, reduce las oportunidades de que los jugadores locales sean titulares en sus clubes, lo que se refleja directamente en su preparación y experiencia con la selección».

Además, advirtió que la selección saudí tiene un problema ofensivo: «El fútbol se decide en las áreas. Por muy bien que juegue el equipo, si no marca, es casi imposible ganar».

La estabilidad técnica es clave para alcanzar el éxito.

Sobre el futuro, Sierra insiste en formar una base sólida de jóvenes locales y definir una identidad técnica clara para competir con las grandes selecciones.

Subrayó que la estabilidad técnica es clave para el éxito de las selecciones y afirmó: «La mejor forma de construir una selección competitiva es mantener la estabilidad a largo plazo y que los responsables crean en el proyecto, no cambiarlo tras el primer resultado negativo; la confianza y la convicción son la base del éxito».

Concluyó señalando que, aunque no le gusta dar consejos, cualquier proyecto debe tener un estilo de juego claro y mantener la confianza en él aun cuando los resultados no lleguen.