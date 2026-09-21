¿Una decisión extraña? De Zerbi genera polémica antes del duelo ante el Manchester United

Mientras el Tottenham atraviesa un inicio de temporada sumamente complicado, y el entrenador italiano insiste desde hace semanas en la necesidad de mejorar la condición física de su equipo, el técnico italiano tomó una decisión que a primera vista parece extraña, en medio de una enorme indignación entre la afición del club londinense, a la que la preocupación ha vuelto a invadir respecto al futuro de un equipo que la temporada pasada escapó del descenso.

Los jugadores que se quedaron en Londres durante el parón internacional dispondrán de una semana entera de vacaciones. Esta decisión llega tras la derrota por 3-2 ante el Aston Villa, un resultado que dejó al club londinense en el fondo de la clasificación sin ninguna victoria en la Premier League hasta el momento.

Pero después de aquel partido, De Zerbi insistió específicamente en la necesidad de trabajar más con los jugadores que no se incorporarían a sus selecciones nacionales.

El entrenador mencionó en particular a James Maddison, Conor Gallagher, Dominic Solanke, Tosin Adarabioyo y Marcus Senesi, al considerar que su condición física todavía necesita mejorar.

Solanke es, en concreto, el ejemplo más destacado de un jugador que necesita recuperar más ritmo y fuerza.

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El sitio Foot Mercato, citando al periódico Telegraph, informó de que el asunto no es como parece, ya que el entrenador tomó la decisión de conceder a los jugadores una semana de vacaciones antes de la derrota ante el Aston Villa, una medida habitual entre los expertos en preparación física cuando se aproxima un parón internacional largo que se extiende durante tres semanas.

Cabe señalar que el Tottenham no ha planificado ningún campamento de entrenamiento en el extranjero ni partidos amistosos a puerta cerrada. Los jugadores que no fueron convocados por las selecciones regresarán al centro de entrenamiento del Tottenham la semana siguiente para reanudar los entrenamientos.

El sitio comentó: "Con todo, el momento de la decisión hace que sea difícil de entender para los aficionados. Pues mientras Roberto De Zerbi declaró que había señalado la condición física como uno de los problemas de su equipo, los jugadores en cuestión se beneficiarán al final de días de descanso adicionales durante este periodo. Queda por ver si esta opción dará sus frutos".

Y concluyó: "La respuesta quedará clara con la reanudación de los partidos con un duelo de altura ante el Manchester United el próximo 10 de octubre, la primera prueba de esta estrategia".