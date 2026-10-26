«Una decisión ambigua y sin reglamento»: un experto jurídico ataca a la Confederación Asiática y abre el expediente del «agravio» a los clubes saudíes

Las reacciones continúan tras la decisión de la Confederación Asiática de Fútbol de aplazar el partido entre el Al Nassr saudí y el Al Wasl emiratí, en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al Nassr debía recibir a su rival, el Al Wasl, este lunes, pero la confederación continental anunció el aplazamiento del encuentro, señalando que la nueva fecha y el horario de inicio del partido se anunciarían en el momento oportuno, sin fijar ninguna otra fecha.

Por su parte, el doctor Ayman al Rifai, asesor jurídico y expresidente del comité de disciplina y ética de la Federación Saudí, afirmó que la decisión de la Confederación Asiática no se basa en ningún reglamento ni texto legal y resultó general y ambigua.

Al Rifai dijo en declaraciones exclusivas al periódico saudí "Arriyadiyah": "En primer lugar, la decisión emitida por la Confederación Asiática no se basa en ningún reglamento ni texto legal, sino que resultó general y ambigua. En segundo lugar, todas las circunstancias son adecuadas para organizar el partido en todos los aspectos y no hay nada que impida su disputa".

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Y agregó: "En tercer lugar, la no disputa del partido o la renuncia de un equipo a jugarlo debe estar contemplada en los reglamentos que rigen el torneo, y no existe ningún texto que respalde la postura del club Al Wasl para excusarse. Y lo más grave es la aprobación del aplazamiento por parte de la Confederación Asiática sin notificar al otro equipo ni consultar al organismo responsable de organizar el partido ni sobre la situación actual, sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada se disputó una jornada de la Roshn League, además de que el tráfico aéreo volvió a la normalidad".

El expresidente del comité de disciplina y ética añadió: "La postura del Al Nassr es en gran medida legal, especialmente porque la Federación Saudí mostró toda su disposición a brindar apoyo y presentar todo lo que demuestre la validez de la postura del club, pero, lamentablemente, la postura de la Confederación Asiática con los clubes saudíes es conocida por su negatividad e injusticia. Vimos cómo se perjudicó al club Al Nassr en su último caso con el Persépolis, así como al Al Hilal en el asunto de completar la plantilla".

Y continuó: "Todos estos asuntos no fueron tenidos en cuenta por la Confederación Asiática, como darle el derecho al club Al Nassr de demostrar la irregularidad de la participación de un jugador del Persépolis, y aplazar el partido del Al Hilal para que pudiera completar la plantilla y aplicar la fuerza mayor y las circunstancias del entorno".