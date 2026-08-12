Mohamed Salah estuvo sobre el césped en tres finales de la Champions League. Ganó una de ellas, en 2019, levantó la Orejona y hasta marcó el primer gol en la victoria por 2-0 del Liverpool FC contra el Tottenham. Fue un factor decisivo para que los Reds se proclamaran campeones de Inglaterra por primera vez en 2020 tras 30 años de sequía. Vivió en muchas ocasiones la fuerza descomunal de Anfield Road, el amor eufórico de los aficionados del Liverpool. Ha disputado más de 120 partidos internacionales con Egipto y participó en dos fases finales de la Copa del Mundo. Y, pese a todo lo que ya ha visto en su vida como futbolista, lo que ocurrió en torno a su fichaje por el Trabzonspor pareció dejar a Salah realmente bastante abrumado.

"Es simplemente indescriptible. Estoy muy feliz de estar aquí. No tengo palabras para describirlo. No creo haber visto algo así alguna vez en un aeropuerto", dijo un Salah visiblemente emocionado tras su llegada a Trabzon la semana pasada. Multitudes de aficionados dieron una bienvenida increíble a la nueva superestrella y lo celebraron con frenesí. Al día siguiente, en la presentación oficial en el estadio, el ambiente fue igual de eufórico: miles de seguidores lo ovacionaron y celebraron la firma de Salah como si fuera un título de liga.

En primavera tomó la decisión definitiva de dejar el Liverpool un año antes de que terminara su contrato y dar la espalda al lugar en el que se había sentido tan a gusto con su familia durante nueve años. Uno de los puntos que Salah se había anotado al pensar en su nuevo hogar ya puede darlo por cumplido tras sus primeros días en Turquía. Quería ir sí o sí a un club con un entorno apasionado, en el que pudiera recibir y dar un amor similar al de Anfield Road. Y en Trabzon quizá esté viviendo incluso otra dimensión.

Mohamed Salah: Trabzonspor en lugar de Besiktas

Trezeguet, que mientras tanto ha vuelto a jugar para el Al-Ahly en Egipto, le había hablado maravillas de la entrega de la afición. El compañero de la selección, que disputó 70 partidos con el Trabzonspor entre 2022 y 2024, le recomendó a Salah mudarse a la gran ciudad del noreste de Turquía. Claro, probablemente también habría sido recibido con un entusiasmo similar si hubiera fichado por el Besiktas.

A mediados de julio todavía se decía que Salah estaba a punto de fichar por el club de Estambul, pero luego surgieron desacuerdos en la fase final de las negociaciones. Al menos esa es la versión de los dirigentes del Besiktas, que lanzaron duras acusaciones contra el agente de Salah. Según ellos, este elevó drásticamente a última hora sus pretensiones de comisión y, a raíz de ello, el Besiktas ya no se vio en condiciones de asumir económicamente la operación.

Getty Images

Dejando el dinero a un lado, una etapa en el Trabzonspor puede resultar incluso más atractiva para un jugador como Salah, que en lo deportivo ya lo ha conseguido todo y no tiene nada más que demostrar, que una en el Besiktas. Allí habría estado en uno de los tres grandes de Estambul, a la sombra del Fenerbahce y del campeón en serie Galatasaray.

En Trabzon ahora forma parte del mayor aspirante a desafiar a la élite de Estambul, que sueña con repetir la que sigue siendo su última conquista liguera, la de 2022. Salah sabe perfectamente lo que significa para los aficionados de su nuevo club que se dejara fotografiar, camino de cerrar el traspaso, con el dorsal 61, la matrícula de Trabzon. Hace que la gente del mar Negro vuelva a soñar con poder molestar de verdad otra vez a Galatasaray y compañía.

"A un jugador como Salah no se le puede convencer con dinero", quiso dejar claro el presidente del Trabzon, Ertugrul Dogan, en los medios turcos, para que el aspecto financiero no apareciera como la principal motivación de su nueva megaestrella para firmar. Pero, por supuesto, el Trabzonspor no habría conseguido a Salah si no se hubiera estirado muchísimo en lo económico. El ex del Liverpool cobrará supuestamente 17 millones de euros netos por temporada en su contrato de dos años con el club de la Süper Lig. A eso se suma un porcentaje del merchandising vinculado a su figura y, entre otras cosas, de la venta de camisetas, que se disparó inmediatamente después de conocerse el fichaje.

Mohamed Salah: ¿MLS? ¿Arabia Saudí? Mejor seguir en Europa

Pero está claro que en otros destinos, como Arabia Saudí o la MLS, desde donde, entre otros, habría tanteado el Sporting Kansas City, Salah podría haber ganado aún más, y bastante más. "Una de las otras ofertas que nos enseñó era cuatro veces superior a la nuestra", subrayó Dogan. "Sus motivos no eran financieros. Quería vivir aquí este entusiasmo y este amor apasionado".

El internacional egipcio quería, al parecer, seguir sí o sí en el fútbol europeo. Que su camino no le lleve a una de las cinco grandes ligas sorprendió aquí y allá. Aunque Salah, a sus 34 años, ya está en una edad futbolística avanzada, no hay que olvidar que hace poco más de un año fue uno de los principales responsables, con una temporada fabulosa, de que el Liverpool se proclamara campeón con autoridad en la mejor liga del mundo.

Después llegó una pasada campaña muy irregular, incluido el distanciamiento temporal con el exentrenador de los Reds, Arne Slot. Aun así, por ejemplo, el icono del Liverpool Jamie Carragher dejó una reflexión en el podcast Football Ramble: "Turquía me parece un escalón demasiado bajo". Él veía el futuro de Salah en clubes europeos bastante más prestigiosos: "Estaba convencido de que acabaría en el AC Milan o en la Juventus o en un club similar", afirmó Carragher.

De hecho, sí se especuló con Italia, e incluso durante un breve tiempo hubo rumores sobre un romántico regreso a la Roma, desde donde había fichado por el Liverpool en 2017. Pero Salah, según se cuenta, quería hacer algo completamente nuevo y no cambiar a una liga en la que ya hubiera jugado antes (antes de la Roma también vistió en su día la camiseta de la Fiorentina en la Serie A). Y así, Turquía fue perfilándose cada vez más como la opción más seria, una decisión lógica también desde el punto de vista personal al tratarse de un país de mayoría musulmana para un musulmán practicante.

Mohamed Salah en el Trabzonspor: sin Champions League, pero con potencial para más

Desde el punto de vista deportivo, a primera vista habría tenido más sentido un fichaje por el Galatasaray, que jugará con seguridad la Champions League, o por el Fenerbahce, que todavía podría clasificarse para la máxima competición continental. Pero los dos mayores clubes del país simplemente nunca llegaron a entrar realmente en la puja por Salah. El Besiktas sí lo hizo, aunque, según un informe de Sky , a Salah no le gustó que detalles de las negociaciones salieran a la luz pública. En cambio, en el Trabzon le impresionó la discreción con la que actuaron el presidente y compañía.

Getty Images

¿Y en lo deportivo? El Trabzonspor no puede ofrecerle la Champions League a Salah. Como tercero de la pasada temporada, lo máximo a lo que puede aspirar es a la Europa League, siempre que logre clasificarse. Pero la distancia respecto al campeón Galatasaray fue de solo ocho puntos la pasada campaña, nada especialmente grande. Y con el entrenador Fatih Tekke, Trabzon ha mostrado una evolución positiva constante en el último año y medio aproximadamente.

El exdelantero internacional turco pasó ya la mayor parte de su carrera como jugador en el Trabzonspor y conoce el club al dedillo. Cuando Tekke asumió el cargo en marzo de 2025, el equipo, undécimo en la tabla, incluso corría el riesgo de caer en la lucha por el descenso. Pero estabilizó rápidamente al conjunto y en 2025/26 lo llevó al tercer puesto y al título de copa.

Salah llega, por tanto, a una estructura que funciona, junto al guardameta Andre Onana, el organizador del centro del campo Ozan Tufan, el goleador Paul Onuachu o el cerebro creativo Ernest Muci. Este último, por cierto, cedió sin pensárselo su dorsal 10 al fichaje mundialmente famoso. "Fue toda una declaración, el gesto nos emocionó", elogió el jefe Dogan la generosidad de Muci.

Los beneficios por traspasos permitieron al Trabzonspor cerrar el golpe Salah

Pero, ¿cómo puede permitirse el Trabzonspor el golpe Salah? Con esa pregunta, el presidente se muestra algo susceptible. "Cuando los clubes de Estambul hacen grandes fichajes, ni se habla de ello. Pero cuando lo hacemos nosotros, surgen debates", protestó Dogan, que recordó que Trabzon se ha labrado un colchón financiero en los últimos años con ventas de jugadores.

Trabzonspor - X

En 2025, el club recibió 27,5 millones de euros del Galatasaray por el guardameta Ugurcan Cakir, y este verano el Trabzon volvió a lograr un gran beneficio con otras dos ventas importantes: Christ Inao Oulai, que había llegado un año antes casi gratis desde el Bastia, se marchó por hasta 30 millones de euros al AC Florencia. Y Felipe Augusto, al que el Trabzonspor fichó en 2025 por cinco millones de euros desde el Cercle Brujas, dejó ahora 15 millones de euros con su traspaso al Zenit San Petersburgo.

Queda por ver si Salah puede compensar la pérdida deportiva asociada. En cualquier caso, está más que acostumbrado a las grandes expectativas y, como demostró no por última vez en el Mundial, sigue teniendo la clase necesaria para cargar con un equipo. Por cierto, la aventura conjunta de Salah y el Trabzonspor podría comenzar precisamente en Estambul: allí, el tercero del curso pasado visitará el sábado al Kasimpasa en el arranque de la nueva temporada de la Süper Lig.