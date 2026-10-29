El mediapunta logró un triplete en su primer partido como titular con el Bolonia, en el encuentro de Serie A disputado en campo del AC Milan. Sus tres goles fueron decisivos para la sorprendente victoria por 4-2 de los visitantes.

«Es mi primer triplete, pero espero que no sea el último», celebró el jugador de 22 años tras el partido, y destacó que había vivido «una de las mejores noches de mi vida». La repentina racha goleadora de Mbangula resulta aún más llamativa porque llevaba casi un año sin marcar: su último gol hasta entonces lo había anotado en la victoria por 2-1 del Werder Bremen ante el VfL Wolfsburgo en la Bundesliga, a principios de noviembre de 2025.

Mbangula adelantó pronto al Bolonia en San Siro al batir desde corta distancia al portero del Milan, Mike Maignan (minuto 8). Los locales remontaron después y llegaron al descanso con ventaja de 2-1. A la hora de juego, un gol en propia puerta del defensa del Milan Davide Bartesaghi puso el empate, antes de que Mbangula se convirtiera en el hombre decisivo del partido.

Samuel Mbangula, fichaje fallido del Werder, logra un triplete contra el Milan

En el minuto 62, él mismo inició una buena combinación del Bolonia, se colocó a la altura del punto de penalti, se deshizo de su marcador con un movimiento inteligente y definió con frialdad para devolver la ventaja a su equipo. Poco antes del final, el cedido por el Werder redondeó su actuación y sentenció el partido: tras un contraataque, mantuvo la calma ante Maignan y marcó desde once metros (86.º minuto).

«Hasta ahora había jugado poco, pero, incluso antes de los tres goles, ya me había gustado su entrega: en la recta final jugó incluso como carrilero derecho en defensa», elogió el entrenador del Bolonia, Raffaele Palladino, al hombre de la noche. Mbangula jugó por primera vez como titular con el equipo italiano; antes solo había disputado tres partidos muy breves como suplente.

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¿Podría convertirse este miércoles por la noche en Milán en un punto de inflexión para Mbangula? En el Werder Bremen, que lo fichó en el verano de 2025 procedente de la Juventus de Turín por diez millones de euros y lo convirtió así en el segundo fichaje más caro de la historia del club, el belga, tras un comienzo aceptable, había acabado siendo considerado cada vez más un costoso error. En la segunda mitad de la pasada temporada apenas fue titular y pasó varios partidos completos, los 90 minutos, en el banquillo.

¿Beneficio en el traspaso para el Werder Bremen? El FC Bolonia podría fichar definitivamente a Samuel Mbangula

Por eso, el Werder también estaba dispuesto a desprenderse del jugador por el que había pagado diez millones de euros apenas un año después de ficharlo. A principios de septiembre, poco antes del cierre del mercado de verano, se cerró su cesión al Bolonia hasta final de temporada. El contrato de Mbangula con el Werder Bremen se extiende hasta 2030, pero el undécimo clasificado de la Serie A tiene una opción de compra para el próximo verano y podría fichar definitivamente al internacional belga sub-21 por una cifra de traspaso que, según se rumorea, asciende a 12,5 millones de euros.

Durante los casi dos primeros meses de la cesión no parecía que Mbangula estuviera haciendo méritos para un traspaso definitivo, pero otras grandes actuaciones como la que firmó ante el Milan podrían cambiarlo. En ese caso, el Werder podría obtener incluso un pequeño beneficio con su traspaso.

«Somos un gran grupo y esa es nuestra verdadera fuerza: siempre permanecemos unidos y lo hemos demostrado al no rendirnos nunca», dijo Mbangula, que parece sentirse a gusto en el Bolonia. El histórico club había comenzado mal la temporada y ocupaba el 18.º puesto tras sumar apenas dos puntos en sus primeros cinco partidos de Serie A. Ahora, sin embargo, Mbangula y compañía han salido, al menos por el momento, de la zona baja de la tabla gracias a tres victorias en los últimos cuatro encuentros.