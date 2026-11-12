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En el pódcast «After The Final Whistle», el exjugador del Borussia Dortmund Niklas Süle reveló qué ayuda le llevó también a tomar la decisión de poner fin a su retirada: un monje budista le presentó un perfil de personalidad de 50 páginas sin conocerlo previamente.

Después de más de una década en el fútbol profesional, el defensa central buscaba un nuevo rumbo lejos de una rutina dictada por otros. «Lo primero que intentas es encontrar cierta estabilidad en tu vida para, de una manera u otra, introducir una rutina distinta en tu comportamiento, porque durante 13 años has vivido de semana en semana. No puedes planificar nada. Si el entrenador dice "El domingo es libre", pero pierdes, puede que el domingo tengas que ir al centro de entrenamiento. Tu vida está controlada», dijo Süle.

Con el tiempo, el veterano internacional dejó de verse capaz de gestionar por sí mismo su inquietud interior y acabó recurriendo al budismo. «Tienes ciertos hábitos y hay cosas sobre las que piensas: vale, esto ya no me ayuda. Quizá porque llevo demasiado tiempo haciéndolo, quizá porque he ganado todo lo que realmente quería ganar. Quizá porque he ganado algo de dinero en mi carrera. Hay distintos motivos», explicó Süle, antes de añadir: «Ya no podía poner orden en mis pensamientos por mí mismo. Sabía que necesitaba ayuda. No habría imaginado que una forma de budismo me ayudaría tanto. Antes siempre pensaba que quizá estaban un poco locos».

El contacto con el monje comenzó con un encuentro que, al principio, desconcertó a Süle. «La primera vez que fui allí, no me conocía. Había redactado un documento de 50 páginas sobre mi personalidad sin haberme visto nunca. Fue una de las cosas más impresionantes e inquietantes que he visto», dijo. «Pensé que, aunque le hubiera preguntado a alguien "¿Lo conoces o puedes contarme algo sobre Niklas?", aquello no podía ser tan increíble. Le di esas páginas a mi mujer y le dije: "Léelas y dime que no estoy loco". Entonces empecé con ello».

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A partir de entonces, Süle incorporó ejercicios regulares de meditación a su día a día para regular el estrés y la presión. «Esta forma de budismo tuvo un efecto y, en mi caso, me ayudó mucho, al igual que meditar. Meditar antes de los partidos o después del entrenamiento, cuando pasas por momentos de estrés. Me vino bien», dijo.

Getty Images

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La decisión de poner fin a su carrera: el budismo y la meditación ayudaron a Niklas Süle

¿Cómo se hace exactamente? «Hay que intentar hacerlo tan a menudo como sea posible. Si lo haces una vez y luego pasas una semana sin meditar, retrocedes un poco», explicó Süle. «Eso es meditar: intentas desconectar tus pensamientos y no pensar en nada, porque la mente humana no está diseñada para no pensar en nada. Siempre tienes pensamientos en la cabeza y eso es precisamente lo que hace la meditación: intenta interrumpirlos».

Al practicarla a diario, empezó a notar cambios al poco tiempo. «Intenté hacerlo todos los días. Después de una o dos semanas, fue cada vez mejor. De repente, tuve sensaciones que nunca antes había experimentado», dijo Süle. «Fue una locura. Mejor no lo cuento, pero fue una locura. No sabía que tuviera un efecto tan grande, pero más adelante también influyó en mi decisión de poner fin a mi carrera».

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Sin embargo, Süle tomó por sí mismo la decisión de dejar el fútbol, según reveló: «Esta persona en particular me ayudó muchísimo. Pero nunca me dijo: "Niklas, deja el fútbol". El trabajo que hicimos juntos fue lo que me llevó a tomar esa decisión».

Por último, durante la conversación, en la que también reveló problemas de salud mental durante su etapa en el BVB, Süle incluso se puso un poco filosófico. «Esta es mi opinión sobre la vida: todo tiene una razón. Creo mucho en el karma. Si hago algo bueno, es más probable que reciba algo bueno a cambio que si soy una persona de mierda y hago cosas malas», dijo.