El partido entre el Al-Ahly y el Al-Qanah, disputado este miércoles en la Liga Premier de Egipto, desató una gran ola de indignación entre la afición y los directivos del club rojo.

El Al-Ahly arrancó un empate emocionante ante el Al-Qanah (3-3), la noche de este miércoles en el estadio de El Cairo, en el marco de la séptima jornada de la Liga Premier de Egipto.

El Al-Ahly iba por detrás con un marcador de 3-2 hasta el minuto 90+3, en el que el marroquí Achraf Dari marcó el gol del empate.

El conjunto rojo elevó su cuenta a 17 puntos, en el segundo puesto de la clasificación de la liga, a 4 puntos del Pyramids, líder con puntaje perfecto, y a un punto del Zamalek, tercero, mientras que el Al-Qanah elevó su cuenta a 8 puntos, en el undécimo puesto.

El periodista Ibrahim Abdel Gawad afirmó, a través del canal "On Sport", que el empate desató una fuerte ola de indignación dentro del club Al-Ahly.

Y dijo: "Hay una gran indignación en el Al-Ahly, y ya se tomaron 3 decisiones tras el empate de esta noche".

Y explicó: "El Al-Ahly estudia seriamente suspender los pagos a los jugadores hasta que mejoren los resultados; además, se decidió celebrar mañana una reunión importante entre los jugadores, por un lado, y el marroquí Hossein Amotta, el director técnico, junto a Wael Gomaa, el director de fútbol, por otro".

Y concluyó: "La tercera decisión de la que tuvimos conocimiento consiste en renovar la confianza en el entrenador Hossein Amotta, con la confirmación de que no será tocado, otorgándole la plena confianza para continuar con su trabajo en el próximo periodo".