Una crisis sin precedentes: ¡La República Democrática del Congo retiene a sus jugadores tras su histórica clasificación para el Mundial!

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha mostrado su sorpresa ante la decisión de la Federación Congoleña de Fútbol, que se ha negado a permitir que los jugadores de la selección de la República Democrática del Congo regresen a sus clubes tras la histórica clasificación del equipo para el Mundial de 2026.

Esta postura se produjo después de que la República Democrática del Congo lograra un hito sin precedentes en más de medio siglo al clasificarse para el Mundial por primera vez en 52 años, tras vencer a Jamaica por 1-0 en la final de la repesca mundial celebrada en México.

De este modo, se convierte en el décimo país africano en reservar su plaza en el torneo, donde disputará la fase de grupos del Grupo 11 junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Durante la rueda de prensa que ofreció González antes del partido contra el Real Betis en la Liga española, explicó que su equipo se enfrenta a una situación difícil debido a la ausencia del centrocampista Charles Bikel, después de que la Federación Congoleña se negara a permitirle regresar al club.

El entrenador español declaró: «Hemos recibido una notificación oficial de la Federación Congoleña en la que se confirma que, por motivos relacionados con restricciones internas, no se permite a los jugadores internacionales salir del país en estos momentos. La decisión no afecta solo a Bikel, sino a todos los jugadores de la selección».

González añadió que la situación es «totalmente inusual» para el club catalán, señalando que la directiva ya ha iniciado contactos con la Federación Congoleña de Fútbol y con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para resolver la crisis y emprender las acciones legales necesarias.

El Espanyol espera superar la racha de resultados negativos que le persigue desde principios de 2026, ya que ocupa el undécimo puesto en la clasificación de la Liga con 37 puntos, mientras que el Real Betis cuenta con 44 puntos y se sitúa en quinta posición.

El entrenador concluyó su intervención subrayando que el club «ha dado todos los pasos oficiales necesarios» y que espera la respuesta de las autoridades competentes para resolver este asunto, que calificó de «fuera de su control».